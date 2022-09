Candidatos ao GDF vão às ruas em agenda nesta sexta. Veja como foi

Candidatos ao Palácio do Buriti circularam pelas ruas do Distrito Federal, nesta sexta-feira (15/9), com a intenção de conquistar a simpatia de eleitores e angariar votos para o próximo 2 de outubro, data das Eleições de 2022. As agendas ocorreram na Asa Sul, no Cruzeiro, Gama, em Ceilândia, entre outras regiões administrativas. Os postulantes ao cargo de chefe do Executivo local estão em campanha desde 16 de agosto.

A reportagem está acompanhando as agendas dos seis candidatos mais bem pontuados nas pesquisas Metrópoles/Ideia.

Ibaneis Rocha (MDB) Candidato à reeleição pelo MDB, Ibaneis Rocha participou de sabatina promovida pela rádio CBN, Valor Econômico e O Globo, por volta das 10h30. Durante a entrevista, ele afirmou que pretende investir R$ 500 milhões na construção de três novos hospitais para o DF.

“Temos todo um cronograma para entregar essas unidades à população, um no Recanto das Emas, um em São Sebastião e um no Guará”, detalhou o governador Ibaneis Rocha. À tarde, o atual governador seguiu agenda de campanha em sabatina da Fecomércio-DF.

Leila Barros (PDT) A pedetista Leila Barros não teve agendas pela manhã. Por volta das 15h30, conversou com moradores e caminhou pela rodoviária e pelo Comércio Central do Gama.

Depois, ouviu reclamações de comerciantes do Shopping Popular e da Feira Permanente da região administrativa, antes de panfletar e conversar com usuários do BRT do local. Em seguida, foi à Rodoviária do Plano Piloto, onde entregou propostas de campanha.

Izalci Lucas (PSDB) Izalci Lucas iniciou a sexta-feira em encontro com profissionais do turismo no Clube Ascade. Depois, o senador esteve na Feira Permanente do Cruzeiro, onde cumprimentou comerciantes, pessoas que passavam por lá e ouviu demandas, como o pedido de título de propriedade.

“Há anos e anos eles ficam só na promessa de receber a escritura. É o que eles mais precisam para ter garantia do espaço e até para deixarem algo para as suas famílias”, comentou Izalci. O candidato também falou que sente que a campanha está crescendo, que as pessoas buscam mudança e que tem sido bem recebido por onde passa. O candidato seguiu com compromissos de campanha e reuniões políticas até à noite.

Leandro Grass (PV) O candidato do PV, Leandro Grass, participou, pela manhã, de sabatina da Fecomércio-DF. Na oportunidade, o concorrente ao GDF respondeu perguntas formuladas por representantes do setor de comércio de bens, serviços e turismo e voltou a falar que pretende implementar a renda básica cidadã de R$ 600 com o intuito de acabar com a extrema miséria no DF.

“A renda básica que é um instrumento aplicado em diversos lugares do mundo, será uma realidade do nosso Distrito Federal. Tanto para zerar filas no Cras, como para fazer esse impulso inicial de curto prazo na economia para que o círculo virtuoso se estabeleça”, garantiu Grass. Depois, ele cumpriu agenda de campanha com reuniões privadas.

Keka Bagno (PSol) A candidata do PSol, Keka Bagno, participou, pela manhã, de entrevista à Rádio CBN, Jornal O Globo e Valor Econômico. Por volta das 13h, participou de gravações para a campanha.

Pela noite, foi a um jantar com apoiadores antes de seguir para a comemoração de aniversário de Toni de Castro (PSol), candidato a vice-governador do DF. No dia anterior, em um ato no Pôr do Sol, Keka criticou a Lei do Silêncio, já revogada pelo GDF, que limitava horário de funcionamento de bares em Ceilândia. “Não vão silenciar as nossas vozes da cultura, o nossos direito de ocupar todas as cidades. E lembrando sempre que o DF é muito mais do que o Plano Piloto”.

Paulo Octávio (PSD) Paulo Octávio participou de caminhada na Feira do Produtor, em Ceilândia, nas primeiras horas da manhã. Depois o candidato do PSD tomou café da manhã com empresários do sudoeste, caminhou em diversos comércios do Sol Nascente, na Expansão do Setor O e seguiu agenda na avenida comercial de Taguatinga.

À noite, Paulo Octávio reuniu-se com mulheres do Lago Sul, participou de reunião com moradores da Vila Caub II, no Riacho Fundo II e participou da bikeciata com o Japa da bike, na QE 25 do Guará II.

