Candidatos ao GDF vão às ruas em agenda neste sábado (10/9)

Candidatos ao Governo do Distrito Federal circularam pelas ruas neste sábado (10/9) com a intenção de angariar votos para o próximo 2 de outubro, data das eleições de 2022. As agendas ocorreram em Brazlândia, Guará, Recanto das Emas, Paranoá e Plano Piloto. Os postulantes estão em campanha pela capital federal desde 16 de agosto.

A reportagem está cobrindo a agenda dos seis candidatos mais bem pontuados nas pesquisas Metrópoles/Ideia.

Ibaneis Rocha (MDB) Pela manhã, Ibaneis Rocha, candidato à reeleição ao Palácio do Buriti pelo MDB, encontrou-se rapidamente com pastores na Igreja Presbiteriana Renovada, no Cruzeiro, e orou com religiosos. Em seguida, visitou a 26ª Festa do Morango, onde passeou pela feira e falou com o público e expositores.

Durante a feira, mencionou as obras que fez pela região e reforçou que o contato com a população será o mote desta reta final de campanha. “Estar junto da população é caminhar muito por todas as cidades, cumprir todos os eventos da agenda e fazer com que tudo seja feito da melhor maneira possível para que nada aconteça de errado durante essa campanha”, pontua. Depois, ele seguiu para um “adesivaço” no quiosque da Jô, no Guará.

No início da tarde, foi a um almoço com representantes do Sindicato de Delegados de Polícia do DF (Sindepo) e da Associação de Delegados de Polícia do DF (Adepol).

Leila Barros (PDT) A candidata do PDT foi, pela manhã, ao Ginásio da Guariroba, em Ceilândia, para acompanhar disputas de judô nas Olimpíadas de Ceilândia.

Depois, Leila panfletou pelo comércio do Taguacenter, em Taguatinga e, um pouco mais tarde, repetiu o ato na Feira dos Goianos, na mesma região administrativa.

Izalci Lucas (PSDB) O candidato Izalci, da Coligação “Para cuidar das Pessoas”, realizou carreata em Planaltina e almoçou com amigos na região. Pela tarde, foi à um chá da tarde no Guará.

Leandro Grass (PV) Já Leandro Grass panfletou, no início da manhã, no Ceasa. Depois, caminhou com apoiadores no Recanto das Emas e Núcleo Bandeirante. No meio da tarde, participou do Ato pelo Democracia no Brasil, no Museu da República.

À noite marcou presença na festa de Dona Sete Encruzilhadas e Seu Tiriri do Cruzeiro, no Paranoá.

Keka Bagno (PSol) A candidata do PSol tomou café da manhã com apoiadores no Paranoá e participou da concentração para Ato pelo Democracia no Brasil. Antes de ir ao ato, foi a um toalhaço pela Democracia.

Depois, foi à roda de conversa, a um arraiá, no mercado sul, em Taguatinga e seguiu para uma festa na Asa Sul. Pela noite, a candidata compareceu a uma peleja na inauguração do armazém do Movimento Sem Terra e encerrou a noite numa festa no Plano Piloto.

Paulo Octávio (PSD) Paulo Octávio realizou, nesta manhã, carreata com “adesivaço”, em Planaltina. Depois, caminhou na feira de Água Quente, no Recanto das Emas. Em seguida, visitou e almoçou na Feira dos Importados.

O candidato foi à Multifeira e à feira Moda Brasil, antes de ir a um evento de luta, em Brazlândia. Pela noite, foi à 26ª Festa da Região e à Expoabra, na Granja do Torto.

