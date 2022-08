Candidatos participam de entrevistas e sabatinas em emissoras de TV e rádio

Quatro candidatos ao Governo da Bahia participaram, nesta segunda-feira (22) de entrevistas e sabatinas promovidas por veículos de comunicação do estado. Abaixo, confira como foi o encontro de cada um e as propostas apresentadas:

>>Veja a agenda dos candidatos para esta terça-feira (23)

ACM Neto defende agronegócio como gerador de empregos

O candidato a governador ACM Neto (União Brasil) defendeu a importância do agronegócio para a geração de empregos no estado. Neto destacou que, para assegurar a chegada da agroindústria na Bahia, é necessário verticalizar a cadeia econômica do agronegócio baiano. “A agroindústria vai trazer com ela a geração de empregos para muitos municípios”, disse.

“Hoje, muitas regiões da Bahia têm até a produção primária, mas não têm a indústria ao lado dessa produção primária. Nós vamos ter um plano de desenvolvimento para cada região do nosso estado. Prevendo quais são as metas econômicas a partir da vocação de cada região, e como nós vamos investir os recursos públicos para que cada uma dessas regiões possa crescer, se dinamizar, e ser uma região com geração de empregos e oportunidades para as pessoas que vivem no interior. E, principalmente, para quem vive no campo no estado da Bahia”, acrescentou o ex-prefeito de Salvador durante entrevista, nesta segunda=-feira (22), na TV Aratu, que iniciou uma série de entrevistas com os candidatos a Governador da Bahia.

Neto destacou que, para promover a irrigação de regiões que ainda sofrem com as características do clima da caatinga e do sertão, pretende aumentar a segurança hídrica no interior da Bahia. Ele lembrou que, durante 16 anos da atual gestão, nenhuma obra hídrica relevante foi iniciada e concluída na região do semiárido.

“Infelizmente não houve, nesse período de 16 anos do PT, uma obra relevante que eles tenham começado e concluído no semiárido, por exemplo, em relação às barragens. Falam muito da agricultura familiar, de apoio ao pequeno produtor, mas o trabalho que é bom, não tem. Tem propaganda de sobra, mas oferta de trabalho no interior é diferente”.

Na entrevista, ACM Neto enfatizou que promover linhas de financiamento é essencial para o desenvolvimento da economia. E apontou que, caso seja eleito, vai implementar ações de apoio às associações de pequenos e médios produtores. “Se de um lado vamos levar água para a produção, do outro vamos dar apoio técnico para o produtor”, enfatizou.

Jerônimo garante ampliar programa ‘Dignidade Menstrual’

O candidato a governador Jerônimo Rodrigues (PT) anunciou projetos para elevar os índices de aprendizagem e de frequência escolar no estado durante sabatina promovida pela Band, nesta segunda-feira (22). A imersão digital dos estudantes da rede, a ampliação do Bolsa Frequência, o crescimento da oferta de educação integral e de ensino profissionalizante e o aprofundamento do programa ‘Dignidade Menstrual’ são exemplos das iniciativas.

“Nós iniciamos o [programa] Dignidade Menstrual, porque as estudantes mais carentes se privam de estar na escola, no seu período de menstruação, por não ter um absorvente íntimo”, salientou o candidato. “Vou ofertar para que cada estudante que menstrua tenha a garantia de acesso a absorvente, mas não só a ele, também ao diálogo e à informação, porque isso é [uma questão de] saúde pública”.

Jerônimo contou que, apesar dos avanços, havia o receio de que a pandemia estimulasse a evasão escolar no estado. “Nosso foco mais forte foi evitar a evasão e a desistência”.

‘A Bahia está pronta para crescer’, diz João Roma

O candidato a governador da Bahia, ex-ministro da Cidadania e deputado federal, João Roma (PL), ressaltou sua confiança em realizar as mudanças que o estado precisa para voltar a atrair investimentos, gerar empregos, reduzir a violência e melhorar a prestação de serviços aos cidadãos.

“A Bahia está pronta para crescer e tem muitas potencialidades. Os gargalos existentes podem ser rapidamente superados”, disse Roma, em sabatina realizada pelo G1 Bahia.

“Quero ser governador da Bahia para diminuir os impostos, atrair investimentos e melhorar a vida de cada cidadão. É chegado o momento da Bahia caminhar de mãos dadas com o Brasil”, disse Roma.

Kleber Rosa propõe reforma agrária com terras devolutas

O cientista social e candidato ao governo da Bahia pela federação PSOL-REDE, Kleber Rosa, durante entrevista à rádio Patos FM, do município de Ipecaetá, garantiu que, caso seja eleito, realizará reforma agrária com as terras devolutas. O psolista explicou que 80% das terras da Bahia são devolutas, ou seja, são terras que pertencem ao Estado, e que estão improdutivas ou sendo ocupadas por grileiros ou pelo agronegócio.

“Nós podemos fazer reforma agrária na Bahia com as próprias terras devolutas, que são as terras do Estado. Essas terras deveriam estar contribuindo com a agricultura familiar mas, infelizmente, muitas estão sendo utilizadas por grileiros ou estão improdutivas. Vamos fixar o homem do campo no campo. Vamos garantir a produção de alimentos para a mesa dos baianos de forma mais barata e com mais qualidade e, assim, vamos diminuir o êxodo rural, o desemprego, e o inchaço nas grandes cidades”.

O postulante ao Palácio de Ondina frisou que não basta apenas fornecer acesso à terra, o governo do Estado precisa implementar uma política de incentivo ao plantio, ao maquinário, a toda estrutura necessária ao desenvolvimento da agricultura familiar.