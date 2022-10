Cantor “Carlos Costa” é procurado pela polícia paulista, após agredir companheira

O cantor sertanejo Carlos Barreto (o Carlos Costa) está foragido, após tentar contra a vida da companheira, ocorrida num bairro paulista.

Imagens de vídeo monitoramento chegaram flagrar a ação, onde o acusado atacou a esposa com vários golpes de arma branca (faca), após ter discutido com mulher.

O crime ocorreu em Guarulhos, na Grande São Paulo. Cássia era casada com Carlos há 22 anos e o relacionamento sempre foi conturbado.

A discussão ocorreu no aniversário do filho mais velho ocorrido no sábado (22) de outubro, onde o músico sofreu uma crise de ciúmes, após notar a companheira conversando com um amigo do aniversariante.

Três dias depois, quando a mulher saiu para trabalhar e foi interceptada e atacada por Carlos Costa, que portava uma faca. Cássia foi socorrida pelo filho, que ouviu os gritos de socorro.

A polícia paulista iniciou as buscas na tentativa de encontrar o acusado das agressões.

Em depoimento dos filhos afirmaram que por várias vezes presenciaram momentos conturbados entre o casal.