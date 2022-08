Cantora famosa é o primeiro nome cotado para o Camarote do “BBB 23”

Desde o fim do “Big Brother Brasil 22“, a Globo já se preparada para a próxima edição do reality show. Desde então, especulações de ex-participantes voltando para o reality e Boninho inovando na dinâmicas tomaram as redes sociais. No entanto, uma cantora famosa está cotada para entrar no programa.

De acordo com André Romano, do Observatório da TV, Wanessa Camargo é a primeira famosa cotada para o grupo de celebridades. Ainda segundo o site, a Globo descarta uma edição do “BBB” apenas com famosos em 2023, devendo manter, assim, a mistura entre anônimos e famosos. E ainda de acordo com o colunista, Boninho pretende manter o “BBB23” com o grupo dos Pipocas.

O site afirma que a filha de Zezé di Camargo, foi convidada para participar das duas últimas edições do programa e segue cotada para o reality de maior faturamento da emissora, porém o assunto segue em sigilo.

Anitta dá pista sobre participação no BBB 23: “Se deixar” Anitta deu o que falar na noite desta segunda-feira (08) depois de deixar escapar a possibilidade de participar de um reality show. Durante o ‘PodDelas’, a cantora revelou que toparia um convite para fazer parte do camarote do BBB 23.

O povo ficou achando que eu ia estar na Fazenda. Meus fãs desesperados falando “você vai acabar com a sua carreira!”. Nada contra A Fazenda tá, gente? Que eu tenho um espírito de subcelebridade assim, tá dentro de mim esse espírito. Por mim, se deixar, eu tô no Big Brother nessa edição do ano que vem. Se me soltar, eu vou”, disse a artista.

Os boatos de uma participação de Anitta em ‘A Fazenda’ começaram depois que a cantora fez um tweet dizendo que foi convidada para participar do reality. Posteriormente, ela revelou que tratava-se de um publi.

