Cantora Paula Fernandes sofre acidente em São Paulo e preocupa os fãs

Que susto! Na noite deste sábado (27), Paula Fernandes acabou capotando o carro na rodovia Castello Branco, enquanto dirigia para São Paulo ao lado do namorado. A cantora usou seu perfil do Instagram para publicar uma foto do veículo e desabafou sobre o ocorrido.

+ Queridinhos da Band? Descubra quanto Faustão e Catia Fonseca ganham por mês

“Eu ainda não sei bem como eu tô. Eu só sei que eu tô viva e sei que ontem eu renasci. Esta imagem chocante representa o dia mais difícil da minha vida, em que eu achei que seria o nosso fim. Rony e eu estávamos voltando do interior para São Paulo, na rodovia Castelo Branco. Eu estava dirigindo, quando um carro desgovernado bateu na nossa traseira. Perdi o controle da direção com a força da batida, nosso carro capotou algumas vezes e se arrastou no asfalto até parar”, explicou.

“Muita coisa passou pela minha cabeça naqueles segundos de horror e, quando finalmente parou, eu só queria saber como o Rony estava… E ele estava bem! Tenho muitas coisas para dizer nesta mensagem. Eu ainda estou em choque, a cena se repete como filme, sinto taquicardia e medo quando lembro. Foi muito difícil dormir esta noite. Mas a coisa mais importante de todas neste momento é que nós renascemos. Somos gratos por termos sobrevivido a esse acidente”, desabafou.

“O que nos salvou? Deus, o carro que se acabou por fora, mas nos protegeu como um cofre, evitando o pior, e o cinto de segurança, que pode salvar a vida de muita gente como salvou a nossa. Nós estamos bem, assustados, mas bem. Eu machuquei um pouco meu braço, mas o Rony só teve alguns arranhões. Hoje é meu aniversário e Deus me deu de presente a oportunidade de continuar viva! É um recomeço. E neste dia de tantos sentimentos e emoções misturadas, eu só quero agradecer. Obrigada, Deus, por ter nos dado essa chance de ficarmos mais um tempo aqui na Terra. Não sabemos o que poderia ter acontecido. Eu sei que a minha hora vai chegar e pude experimentar isso com muita clareza ontem. Mas, diante do presente de estar viva e poder escrever esta mensagem, quero recomeçar, refletir mais sobre tudo isso e seguir”, seguiu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PAULA FERNANDES (@paulafernandes)

“Dia 27/08/2022, dia em que renasci para uma vida mais feliz, mais plena, mais leve e cheia de gratidão. Eu quero estar mais com quem eu amo e fazer dos meus próximos dias os melhores da minha vida. A gente é finito… Temos que aproveitar nosso tempo aqui. Agradeço todas as mensagens de afeto e carinho pelo meu aniversário. E agora que renasci, temos muito mais para celebrar”, finalizou Paula.

Paula Fernandes se irrita com notícia e rebate Recentemente, a cantora Paula Fernandes usou seu perfil do Instagram para se pronunciar sobre algumas notícias que estavam envolvendo seu nome. No registro, a artista citou uma matéria que insinuava que uma “cruzada de pernas” teria ajudado na sua carreira.

“Nunca participei de debate, ou bate-boca publicamente, principalmente em rede social. Esses dias ando muito reflexiva e chega um momento em que preciso me posicionar, não como cantora, compositora ou figura pública, mas principalmente como mulher […] um jornalista comentou que a minha cruzada de pernas na frente do rei Roberto Carlos mudou a minha vida. Um comentário machista, maldoso, mentiroso que gera dupla interpretação”, disse ela.

Fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos:

+ Gracyanne Barbosa mostra o que acontece com bumbum GG quando dança funk: “Ele ganha vida”

+ Novo casal? Grazi Massafera se pronuncia sobre suposto romance com Gabriel Medina

+ Gui Napolitano quebra o silêncio e expõe a verdade sobre relação que tem com a ex, Thais Braz