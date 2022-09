Cantora Rosana aciona advogado após sofrer cyberbullying por sua aparência: ‘Recalque’

A cantora Rosana, dona do hit O Amor e o Poder, acionou seu advogado após ser ofendida nas redes sociais. A artista participou no último domingo, 25, do programa “Domingão com Huck”, da Globo, e sua aparência virou assunto nas redes sociais. “Meu Deus, o que a Rosana fez na cara dela? Era tão linda”, escreveu um telespectador no Twitter. “Não tem ninguém pra baixar um decreto contra essas ‘desarmonizações’ faciais não? Rosana, o que é isso?!”, comentou outro. Rosana também foi alvo de várias piadas maldosas e uma mulher chegou a marcar a cantora em um post no qual a criticava. “Não vou ficar aguentando recalque de gentinha desocupada que fica na internet ofendendo pessoas públicas!!! Hoje em dia, fofoca idiota, mesmo que seja na internet, é crime. A internet não vai camuflar o fofoqueiro não. Cyberbullying dá processo e cadeia. Sou daquelas que manda logo um processo para cima. Uma desinformada e desocupada me ofendeu no perfil dela e é tão burra que [me] marcou. Fui para cima dela!!! Me pediu desculpa. Eu não vou desculpar nada!!! Ponho logo na mão do meu advogado”, declarou a cantora em um post que posteriormente foi editado. Procurada pela Jovem Pan, a assessoria de imprensa de Rosana disse que é “muito constrangedor para a artista sofrer esse cyberbullying” e confirmou ela alertou a mulher que fez o post contra ela que poderá “tomar providências legais”.