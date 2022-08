Cantora sertaneja tenta gravar música com Simone, é ignorada e expõe situação ao público

A cantora sertaneja Sula Miranda fez uma revelação bastante polêmica! A irmã de Gretchen contou ao programa TV Fama (RedeTV!) que tentou entrar em contato com Simone, da dupla com Simaria, para uma possível parceria musical, mas foi ignorada pela Coleguinha.

“Eu gosto muito da voz da Simone, eu me identifico com o timbre vocal. Tentei um contato, mas entendo que ela está em um momento complicado e decisivo”, declarou a artista sertaneja.

Mesmo com a recursa da Coleguinha no momento, Sula informou que não irá desistir de procurar Simone e gravar uma música com ela: “Nada impede que isso aconteça, ninguém sabe, num encontro um dia eu posso fazer um convite pessoalmente”.

Sula Miranda comenta sobre possível fim de Simone e Simaria Sula Miranda comentou ainda sobre o possível fim da dupla de Simone e Simaria. A cantora sertaneja deu sua opinião sincera e afirmou: “As duas têm talento mais do que suficiente para se decidirem seguirem carreiras separadas”. Veja a entrevista da artista para o TV Fama (RedeTV!):

