Caoa Chery lança o carro elétrico mais barato do país

O iCar chega como o carro elétrico mais barato do Brasil por R$ 139.990

A Caoa, empresa brasileira que atua na importação, produção, adaptação e comercialização de produtos da chinesa Chery, anunciou nesta semana planos audaciosos para manter a competividade no mercado nacional.

O principal pilar da nova filosofia da companhia é a eletrificação, que irá atingir toda a linha até agosto.

Assim, os SUVs Tiggo 5, 7 e 8 terão variantes híbridas e o sedã Arrizo 6 Pro será oferecido exclusivamente nessa configuração.

Além disso, será oferecido a partir deste mês o iCar, um subcompacto elétrico.

CARRO ELÉTRICO

O inédito iCar é o primeiro modelo completamente elétrico que a Caoa Chery irá comercializar no país.

Com apenas 3,20 metros de comprimento, o veículo tem duas portas e irá custar R$ 139.990, o que o posiciona como o veículo mais barato do segmento.

O subcompacto tem teto solar, bancos elétricos e uma ampla tela digital no centro do painel

Bem equipado, o que inclui teto solar panorâmico e bancos dianteiros com ajustes elétricos, o subcompacto entrega 61 cv de potência e desenvolve 15,3 kgfm de torque. A autonomia é de até 282 quilômetros.

Ele será vendido em todas as concessionárias da marca, o que não acontece com modelos da Fiat e Peugeot, por exemplo.

TIGGO 5 e TIGGO 7

Os Tiggo 5x e 7 Pro vão ganhar configurações híbridas leves, com motor de 48 volts, que vão custar R$ 169.990 e R$ 199.990, respectivamente.

No Tiggo 5x Pro Hybrid a empresa anuncia uma economia de 13% no consumo de combustível.

Para o Tiggo 7 Pro Hybrid o consumo será 5,2% melhor.

HÍBRIDO PLUG-IN

Da linha atual, a modificação mais profunda foi no Tiggo 8, que ganhou uma propulsão híbrida plug-in – que pode ser recarregado na tomada.

A potência combinada desse SUV é de 317 cv de potência e o torque máximo é de 56,6 kgfm.

O Tiggo 8 Pro híbrido plug-in será inicialmente importado da China e, na sequência, produzido em Goiás

Com capacidade para sete pessoas, o Tiggo 8 Pro Hybrid é o primeiro da marca com tecnologias semiautônomas, o que inclui equipamentos como piloto automático adaptativo e alerta de colisão frontal com frenagem automática de emergência.

Chegará às concessionárias em agosto por R$ 269.990. Ele poderá rodar quase 80 km em modo elétrico e terá consumo médio combinado de 42,7 km/l.

ESTRATÉGIA AMERICANA

A General Motors também se posicionou em relação à eletrificação.

A atualização do Bolt, que estava prevista para estrear no final do ano passado, foi confirmada para as próximas semanas.

O Equinox EV é um dos modelos completamente elétricos que a Chevrolet irá lançar nos próximos meses

Já uma variante maior, a EUV, irá estrear somente no começo do ano que vem. As outras duas novidades serão o Blazer EV e o Equinox EV.

O primeiro estreia no mercado brasileiro no segundo semestre do próximo ano, e o Equinox chega entre o final de 2023 e o começo de 2024.

SUCESSO DO KWID ELÉTRICO

A Renault anunciou que o primeiro lote, com 750 unidades do Kwid E-Tech, a configuração elétrica do compacto, esgotou.

Os primeiros carros estão previstos para serem entregues em agosto e custaram R$ 142.990. A partir de agora, quem reservar o veículo vai recebê-lo no segundo lote, que chegará no último trimestre do ano.

O primeiro lote do Kwid elétrico esgotou e a Renault subiu o preço para o segundo

No entanto, irá pagar R$ 4 mil a mais. O Kwid elétrico tem autonomia para rodar até 298 quilômetros e seu propulsor rende 65 cv de potência e 11,5 kgfm de torque.

VEÍCULOS MULTIMARCAS

Depois de ceder a Fiorino para a Peugeot, onde foi batizada de Partner Rapid, a Fiat terá a gentileza retribuída.

A empresa irá comercializar em suas concessionárias o Scudo, um modelo que já é vendido pela Citroën como Jumpy e pela Peugeot como Expert.

A montagem do trio é feita pela Nordex, no Uruguai.