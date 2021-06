CAOA montadora segue produzindo árvores do cerrado e celebra semana do meio ambiente

* Montadora promove a 5º Semana do Meio Ambiente CAOA, buscando a compreensão constante dos Colaboradores e moradores da região de Anápolis

* Mantendo a tradição, empresa continua a sua produção de árvores nativas em seu viveiro próprio para fomentar o reflorestamento do Cerrado local

Acontece na planta da CAOA Montadora, instalada na cidade de Anápolis (GO), a programação da 5ª SEMEIA, Semana do Meio Ambiente da CAOA, antecedendo o Dia Mundial do Meio Ambiente que é comemorado no dia 5 de junho, próximo sábado.

Durante a semana estão sendo realizadas diversas ações entre os mais de 1.500 Colaboradores da CAOA Montadora de Veículos, com o objetivo de conscientizar e sensibilizar os trabalhadores e moradores da região sobre a importância do consumo consciente, do uso racional da água, de minimizar as emissões de poluentes, além de buscar o uso e desenvolvimento de alternativas energéticas, além da conservação e restauração de nossas florestas.

Durante o período estão sendo realizadas palestras, workshops e oficinas promovendo o diálogo ambiental On Line com os Colaboradores, com o apoio de empresas parceiras com ações especificas em prol do meio ambiente, como a Pirelli Pneus, Enel e Petronas, que discutirão ideias sobre a logística reversa, reciclagem, recuperação energética de resíduos e eficiência energética.

Também ocorrerão workshops com cases de fornecedores que fazem parte do Ciclo de Vida do Produto como a Tamarana Tecnologia Ambiental, especializada em reciclagem de baterias automotivas, e a Capital Recicláveis, especializada em reciclagem de embalagens pós indústria. Dentre as apresentações para o chão de fábrica destacam-se o concurso interno com produção de vídeos pelos próprios Colaboradores com ações de responsabilidade ambiental em suas casas e a realização de Quiz sobre o tema “Meio Ambiente”. Durante a Semana ocorrerá também a entrega de certificados e kits sustentáveis para os novos Auditores Internos da ISO 14001:2015, recém-formados.

“A CAOA Montadora segue apresentando uma ampla noção da necessidade de preservação do meio ambiente e de sua responsabilidade junto à toda a sociedade, buscando continuamente minimizar os desrespeitos ao meio ambiente. A realização de eventos como este, mostra a constante preocupação de todos os nossos gestores, do Diretor Técnico da CAOA Montadora, Marcio Alfonso e do fundador da CAOA, Carlos Alberto de Oliveira Andrade, não só em tornar a empresa altamente sustentável, mas também em torná-la um facilitador na conscientização desta e das futuras gerações de moradores da região”, explicou o CEO da CAOA, Mauro Correia.

Em constante desenvolvimento

A CAOA Montadora está inserida no Distrito Agroindustrial de Anápolis e colabora ativamente com o desenvolvimento econômico regional. Atualmente, a empresa emprega diretamente mais de 1,5 mil Colaboradores, sendo que 92% desse total são da região e muitos deles fazem parte do quadro de funcionários desde 2007, participando de todos os grandes marcos produtivos da fábrica. Além dos empregos diretos, a Montadora é responsável por cerca de 25.000 indiretos. Ela ocupa uma área de 172 mil m² construídos e tem capacidade para montar 115 mil veículos por ano.

Desde o início das suas operações, a CAOA Montadora investe constantemente em projetos inovadores. Uma das grandes preocupações sempre foi o cuidado com o meio ambiente e em 2013 a fábrica adotou uma nova tecnologia de membranas para o tratamento dos efluentes que proporciona o total reuso dos efluentes tratados para a irrigação de áreas verdes, uso nos vasos sanitários, em limpezas de pátio, gerando economia de água potável. Além disso, a fábrica realiza a captação de água de chuva, em 2 lagoas, que posteriormente também é utilizada na irrigação dos 113 mil m² de áreas de verdes no entorno das edificações, principalmente nos períodos de seca. Todas estas ações em conjunto com o trabalho de conscientização e educação ambiental dos colaboradores levaram a empresa a reduzir em 50% o consumo de água potável. Isso gerou uma economia de 100 milhões de litros de água ao longo dos últimos 10 anos.

Este programa de gestão de água na fábrica levou a CAOA a receber o Prêmio CREA Goiás de Meio Ambiente em 2018.

Outro destaque é a forte gestão dos resíduos sólidos que a empresa faz no dia-a-dia priorizando a sua destinação para a reciclagem ou aproveitamento energético. Atualmente menos de 1% dos resíduos gerados é destinado para o aterro sanitário. “Existe um esforço constante nosso para desenvolver a melhor alternativa de destinação dos resíduos gerados na produção com foco na reciclagem, na recuperação e no aproveitamento energético, mantendo-os dentro de uma cadeia produtiva, preservando o seu valor e poupando recursos naturais. E em 2021 estamos investindo mais de 2 milhões de reais na nossa Central de Processamento de Resíduos”, explica Rafael de Paula, Gerente de Meio Ambiente da CAOA.

Além disso, a montadora possui em sua unidade um viveiro para produção de mudas nativas para projetos de reflorestamento local. Nos últimos anos já foram beneficiadas aproximadamente 50 mil mudas para o município. A previsão é beneficiar mais 10 mil mudas neste ano.

A CAOA Montadora recebeu em 2019 a certificação na norma ISO 14001:2015, norma que especifica os requisitos para um Sistema de Gestão Ambiental em empresas, por controlar os impactos ambientais e cumprir os requisitos das legislações ambientais aplicáveis ao processo de fabricação e montagem de veículos automotores.

Pesquisa e Inovação

Já em 2020, a fachada do Centro de Pesquisas e Eficiência Energética (CPEE) da Montadora recebeu a instalação de Filmes Fotovoltaicos Orgânicos (OPV), se tornando, então, uma superfície inteligente capaz de produzir energia limpa. A fachada do prédio agora conta com uma área de cerca de 850m² da solução Sunew GLASS™, que são filmes fotovoltaicos orgânicos encapsulados em vidro, fazendo dessa a maior fachada de vidro com OPV do mundo, e a segunda maior instalação de OPV do planeta.

Inaugurado em 2015, o Centro de Pesquisas e Eficiência Energética é resultado de um investimento de R$ 130 milhões, viabilizados também com recursos próprios. O local proporciona a realização de ensaios de emissões, homologação e calibração de motores movidos a gasolina, etanol e diesel.

Diretoria de Marketing e Comunicação com a Imprensa