Capello lembra saída de Ronaldo do Real Madrid: ‘Gostava muito de festas’

O ex-técnico Fabio Capello relembrou o desgaste de relacionamento que resultou na saída de Ronaldo do Real Madrid, em 2007. Em sua segunda passagem pelo clube merengue, o comandante italiano decidiu pela liberação do Fenômeno e pela contratação do italiano Antonio Cassano.

Com passagens também por Juventus, Milan, Roma e pela Seleção Inglesa, Capello declarou: “Na minha segunda passagem, tive a decisão de mandar o Ronaldo embora para contratar o Cassano. Ajudou a criar um espírito vencedor na equipe. Recuperamos nove pontos de atraso para o Barcelona faltando 10 rodadas. Me orgulho disso até hoje”.

O depoimento foi dado no evento Il Festival dello Sport, nesse domingo (25).

Na 2006/07, o Real Madrid venceu a LaLiga. A disciplina era uma das marcas do ex-técnico, que recordou a fama de Ronaldo naquela época. “Algumas vezes ele nem sequer treinava. Gostava muito de festas e mulheres”, disse Capello.

Assim que o Real Madrid se desfez do brasileiro, o italiano ainda se surpreendeu com a contratação firmada pelo Milan, em janeiro de 2017.

“Lembro que o Silvio Berlusconi (presidente doMilan) me telefonou para perguntar sobre o Ronaldo. Eu disse que contratá-lo seria um erro. No dia seguinte vi a manchete do jornal que mostrava ele no Milan. Foi muito engraçado”, relembrou.

O centroavante permaneceu no clube italiano por um ano e meio. No período, marcou nove gols em 20 jogos.

Ronaldo é um dos maiores ídolos da história do Real. Em Madri, ele marcou 104 gols em 177 jogos.

Atualmente, o Fenômeno é sócio majoritário do Cruzeiro SAF e do Real Valladolid da Espanha.