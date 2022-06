Capital paulista tem vacinação contra covid-19, gripe e sarampo

A capital paulista realiza até o final da tarde de hoje (5) vacinação contra covid-19, gripe e sarampo em em seis parques e na Avenida Paulista, que funciona como rua de lazer. As doses estão sendo oferecida das 8h às 17h, nos parques Buenos Aires, Severo Gomes, do Carmo, da Independência, Ceret e da Juventude. Na Paulista, a ação ocorre das 8h às 16h.

Gripe

A vacinação contra a gripe está disponível para grávidas, mulheres que deram a luz há até 45 dias, idosos com mais de 60 anos, trabalhadores da saúde, indígenas, profissionais da educação, pessoas com deficiência ou comorbidades, trabalhadores do transporte coletivo, pessoal das Forças Armadas e segurança, além de crianças entre seis meses e cinco anos de idade.

Covid-19

A vacina contra a covid-19 está disponível para crianças a partir de 5 anos, adolescentes e adultos. Adolescentes entre 12 e 17 anos que tomaram a segunda dose do imunizante há pelo menos quatro meses, podem tomar uma dose de reforço da vacina.

Multivacinação

Também acontece a campanha de multivacinação com a disponibilidade de vacinas como a tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), tetraviral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela), BCG, pentavalente, vacina inativada poliomielite (VIP), vacina oral poliomielite (VOP), pneumo 10, rotavírus, meningo C, meningo ACWY, varicela, hepatites A e B, febre amarela, DTP (difteria, tétano e coqueluche), dupla adulto, HPV e pneumo 23.