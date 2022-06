Capitão Pátria gostaria que Hideo Kojima fizesse um jogo sobre The Boys

A terceira temporada de The Boys atualmente está sendo exibida na Amazon Prime Video e toda quinta-feira, entre 22h ~ 00h, sai um novo episódio. Com tanto sucesso em torno da série, não seria estranha a mesma ganhar um jogo.

Dias atrás, o conhecido Hideo Kojima compartilhou por meio de suas redes sociais que estava trabalhando em um conceito de jogo que seria muito semelhante com a série The Boys, no entanto, Kojima decidiu pausar o projeto e arquivar.

A publicação chegou tão longe que até mesmo Eric Kripke, o showrunner de The Boys, convidou Hideo Kojima para desenvolver um jogo totalmente baseado no The Boys.

Para completar ainda mais a situação, até mesmo o ator Antony Starr, ou mais conhecido como o temido Homelander, aprovou as palavras de Eric Kripke e também quer ver um jogo baseado na popular série.

Second that notion. — Antony Starr (@antonystarr) June 26, 2022

Não se sabe se isso foi apenas uma brincadeira do Eric Kripke, mas tudo indica que o convite é real e futuramente podemos realmente contar com um jogo baseado em The Boys, como será que seria?

Hideo Kojima já é bastante conhecido por sua imaginação, então um jogo sobre The Boys seria muito bem-vindo!