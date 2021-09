CAPS de Itamaraju realiza carreata alusiva ao dia mundial de prevenção ao suicídio

Destaque



Publicado em 10 de set de 2021 e atualizado às 23:34

A Prefeitura de Itamaraju, através da Secretaria Municipal de Saúde e por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), realizou na manhã de sexta-feira 10 de setembro de 2021, carreata alusiva ao dia mundial de prevenção ao suicídio.

A conscientização é muito importante na garantia da vida, e para isso a gestão municipal vem disponibilizando atendimentos a população através das redes de proteção e apoio, sempre enfatizando que viver é a melhor opção sempre.

Neste dia D, profissionais de saúde juntamente com rede de apoio saíram as ruas em mobilização, a concentração aconteceu em frente a Faculdade Facisa, contando com a presença do Prfeito Marcelo Angênica, Secretário de Saúde Fabio da Minas, Secretário de Governo Selmides Bida e Secretário de Educação José Ferreira.

A carreta percorreu as principais vias do município conscientizando a população, marcando presença no evento os vereadores Alex Samu e Rojério Novais, carecterizando o setembro amarelo, diversas bolas amarelas foram colocadas sobre o paisagismo dos canteiros asmargens da rodovia BR 101.

Outro lugar que recebeu a decoração foi a Praça Dois de Julho, as bolas representam diversas vidas que precisam de atenção da população para vencer a depressão, para dizer não ao suicídio.

Foi notório durante o trajeto percorrido a adesão de diversas empresas para a campanha setembro amarelo, funcionários e manequins estavam vestidos com as cores alusivas ao mês de prevenção.

Coordenadora e psicóloga do CAPS Maria Auxiliadora Lins Andrade, agradeceu a todos que se sensibilizaram com a campanha e não mediram esforços para contribuir de alguma forma para a execução do projeto, destacou que as ações são continuas proporcionando diversas intervenções em favor da vida, e que para mudar essa triste realidade é preciso que a população fique bem atentos aos sinais de milhares de vida que clamam por atenção e socorro.

Finalizando agradeceu ao apoio da CDL, Policia Militar, Superintendência de Trânsito, rede de apoio, comerciantes, ciclistas entre outros.

Segundo a Organização Mundial de Saúde, a cada 40 segundos uma pessoa tira a própria vida no mundo.

São registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de 1 milhão no mundo. Trata-se de uma triste realidade, que registra cada vez mais casos, principalmente entre os jovens e adolescentes, portanto, preste mais atenção a seus entes queridos. Esteja atento aos sinais!

Se você conhece alguém que precisa de ajuda, procure uma unidade de atendimento mais próximo de sua residência CAPS, CREAS, CRAS ou até mesmo a Secretaria de Saúde, ligue: 188.

Valorize a vida em qualquer circunstância.

Procurar ajuda não é fraqueza!

Ouça atentamente, fique calmo;

Entenda os sentimentos da pessoa (seja empático);

Dê mensagens não-verbais de aceitação e respeito;

Expresse respeito pelas opiniões e valores da pessoa;

Converse honestamente e com autenticidade;

Mostre sua preocupação, cuidado e afeição;

Focalize nos sentimentos da pessoa;

Auxilie na busca de ajuda profissional.

Setembro amarelo – campanha de prevenção ao suicídio. Procurar ajuda não é fraqueza!

Valorize a vida em qualquer circunstância.

ASCOM – Prefeitura de Itamaraju