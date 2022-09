Cara e Coragem: Alfredo se declara para Olívia e o casal reata o romance

Alfredo (Carmo Dalla Vecchia) se sentiu traído, quando descobriu que Olívia (Paula Braun) foi amante de Joca (Leopoldo Pacheco), seu ex-sogro, em ‘Cara e Coragem’. Por isso, o ilustrador acabou se afastando da bailarina. Mas, com conselhos de Milton (Anselmo Vasconcelos) e Pat (Paolla Oliveira), ele decidiu voltar.

+ Cara e Coragem: Renan assume o filho de Isis e deixa todos da academia chocados

No capítulo que foi ao ar nesta sexta-feira (30), Alfredo procurou por Olívia na Cia. De Dança Aérea, motivado pela ex-mulher. “Eu não vou ficar agora com um cara que tem raízes tão profundas com a ex-mulher. Tô cansada”, disse a bailarina, reativa.

Alfredo se mantém firme e fala que tem uma relação de anos com Pat e que, por ela conhecê-lo tão bem, viu que a relação dele com Olívia é especial. “Eu pensei bem. E quero que essa nossa relação tenha uma chance”, disse ele, puxando-a para um beijo.

Incentivado por Pat, Alfredo procura Olívia. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

Anita descobre detalhes da relação de Clarice e Ítalo, e fica desconfiada Anita (Taís Araújo) já disse para Dona Lia (Dja Masthins) que está investigando Ítalo (Paulo Lessa) para descobrir se ele está envolvido no desaparecimento de Clarice (Taís Araújo), em ‘Cara e Coragem’. No capítulo que foi ao ar nesta quinta-feira (29), a massoterapeuta sondou a governanta dos Gusmão para ter uma pista.

Dona Lia contou a Anita que Clarice era apaixonada por Ítalo: “Clarice teve vários homens, mas Ítalo foi o único que ela assumiu pra mim que estava apaixonada, nem pelo Jonathan (Guilherme Weber) ela foi apaixonada” e a governanta continuou, “Anita, se tem um homem em quem Clarice confiava, era no Ítalo”.

Anita sonda Dona Lia. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

Veja o que está acontecendo na TV e no mundo dos Famosos:

+ Biquíni fio-dental de Flay não aguenta volume da empinada na praia: “Você não aguenta”

+ Pantanal: Jove e Zé Leôncio desafiam a morte e o pior pode acontecer, nesta sexta (30)

+ Bumbum avantajado de Geisy Arruda faz a mini saia subir por trás: “Visão perigosa”