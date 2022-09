Cara e Coragem: Andrea fica perplexa após segredo Bob Wright vir à tona

Lucas (Igor Fernandez) colocou Duarte (Kiko Mascarenhas) numa roubada no capítulo desta quarta-feira (31). Apaixonado por Andrea Pratini (Maria Eduarda de Carvalho), o falso gringo está fazendo de tudo para conquistar a amada, em ‘Cara e Coragem’. Inclusive patrocinou a nova peça da atriz.

Como agradecimento, Andrea decide convidar Bob Wright (Kiko Mascarenhas) para assistir a um ensaio. Ela está totalmente caidinha pelo falso gringo. Duarte, animado, aceita o convite, mas quase tem um infarto quanto descobre que os ensaios estão acontecendo na Cia. De Dança Aérea.

No local todos os conhecem como Duarte, o faz tudo. Com medo de ser reconhecido por alguém, Bob finge estar tendo um mal-estar. “Stop the car! Help! Pelo amor de Deus, não estou conseguindo respirar!”, diz o falso gringo a Lucas. Andrea fica preocupada e o leva para a sua casa.

Duarte finge passar mal. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

Lucas desmascara Bob Wright Ao chegar na casa da atriz, Hugo (Rafael Theophilo) sugere pegar os documentos de Bob Wright para poderem levá-lo ao médico. Bob começa a simular outro ataque. “Não! Não mexe nos meus documentos, ok? Tem muita coisa de valor ali, sorry, mas pode cair alguma coisa de investimento e eu perder”, diz ele, que pede para desmarcar o compromisso.

Andrea concorda e Duarte respira aliviado, não por muito tempo. Lucas, que sabe de toda a farsa, dá uma rasteira daquelas e desmascara Bob Wright para a atriz. “Pode ficar tranquila, senhora. A namorada de mister Bob está na piscina, ela vai cuidar dele.” Andrea encara Bob sem entender. “Miga, sua loka, você á a outra”, fala Hugo para a amiga, que está perplexa.

Andrea acredita ser amante de Bob Wright. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

