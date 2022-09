Cara e Coragem: Anita fica incomodada com a intromissão de Ítalo

No capítulo que foi ao ar nesta segunda-feira (05), o clima ficou tenso entre Anita (Taís Araújo) e Ítalo (Paulo Lessa), em ‘Cara e Coragem’. A massoterapeuta não gosta da intromissão do ex-segurança em relação ao significado das suas tatuagens.

+ Cara e Coragem: Regina contrata falso empresário para seduzir Martha e afastá-la da SG

Anita e Ítalo tiveram um início de relacionamento turbulento. Primeiro foi a briga do ex-segurança com Jonathan (Guilherme Weber), que não gostou de ver o rival com a sósia de Clarice. Agora o clima entre o casal fica estranho, quando eles falam sobre suas tatuagens.

A massoterapeuta percebeu o desenho que Ítalo tem no braço é o mesmo de Clarice. O rapaz fala que fez porque queria uma lembrança dela. Emendando o assunto, ele pergunta sobre a tatuagem de Anita na perna, a mesma que ela apagou após a morte de Clarice.

Ítalo diz a Anita que fez a mesma tatuagem de Clarice para ter uma lembrança dela. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

“Eu apaguei a tatuagem antiga porque lembrava de coisas que eu queria esquecer”, diz a massoterapeuta. Ítalo não entende a decisão da namorada e pergunta se tem algo a ver com Jonathan. “Olha, se eu disse que são coisas que eu queria esquecer, é porque não quero falar sobre isso”, diz Anita, encerrando o assunto.

Clarice piora ao saber que Leo é o novo vice-presidente da SG Clarice (Taís Araújo) forjou a própria morte por conta da fórmula secreta, em ‘Cara e Coragem’. Ainda no capítulo desta segunda-feira (05), a empresária, que está em coma, reage mal à notícia de que Leonardo (Ícaro Silva) será o novo vice-presidente da SG. Luana (Gabriela Loran), a única pessoa que sabe que Clarice está viva, conta a novidade para a empresária.

A informação sobre a promoção do irmão abala Clarice, que sabe do envolvimento de Leonardo no seu ‘desaparecimento’. Imediatamente, os batimentos cardíacos da empresária aumentam e os aparelhos acusam. Nervosa, Luana pergunta à enfermeira se a reação pode ter tido relação com o que contou. Para acalmar Clarice, ela fala para empresária não se preocupar, pois Martha (Claudia Di Moura) está atenta.

Luana grita pela enfermeira ao ver que estado de saúde de Clarice está alterado.(Foto: TV Globo/Paulo Belote)

Veja as últimas notícias da TV e do mundo dos Famosos:

+ Cara e Coragem: Pat fica magoada ao ver Alfredo e Olívia juntos

+ IZA desabafa sobre momentos de apuros antes de show no Rock in Rio e revela o que ninguém sabia

+ Copiou o BBB? ‘A Fazenda 14’ terá cômodo inusitado pela primeira vez