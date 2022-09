Cara e Coragem: Anita fica incomodada com insistência de Ítalo em relação à Jonathan

Ítalo (Paulo Lessa) realmente caiu na conversa de Leo (Ícaro Silva), em ‘Cara e Coragem’. O ex-segurança acredita na possibilidade de Jonathan (Guilherme Weber) ter matado Clarice (Taís Araújo). No capítulo desta segunda-feira (12), o rapaz procura Anita (Taís Araújo) para saber mais sobre o pesquisador.

“Estou achando que esse cara tá enrolado, Anita. Você sabe se ele… É importante que eu saiba mais um pouco sobre o Jonathan. Eu não conversaria sobre ele com você se não fosse assim”, explica Ítalo, deixando a massoterapeuta incomodada.

Anita tenta fugir do assunto, dizendo que o ex-namorado é passado. Porém, a insistência de Ítalo faz ela lembrar de uma conversa que teve com Clarice. A empresária insinuou que ficava com o ex-segurança enquanto estava casada com Jonathan. Mesmo após se separaram, o pesquisador ainda tinha ciúmes dela.

Renan dá mais um fora em Isis Renan (Bruno Fagundes) se recusa a ficar com Isis (Mika Makino) na sua volta à Cia. De Dança Aérea, em ‘Cara e Coragem’. No capítulo que foi ao ar neste sábado (10), a bailarina, que está completamente apaixonada pelo coreógrafo, tenta reatar o romance com o rapaz.

“Qual é a sua, Renan? Agora que ficou tudo claro, que você tá livre, agora que ninguém vai encher o nosso saco, você tá me dispensando?”, diz Isis, citando o fim do namoro dele com Lou (Vitória Bohn).

Despejando todo seu veneno, Renan fala que ela, sim, lhe enche o saco e segue seu caminho sem olhar para trás. Isis, que já vem se sentindo mal, fica pior. Marcinha fica preocupada com o estado de saúde da amiga.

