Cara e Coragem: Anita pede ajuda a Jéssica e elimina provas que a ligam a Clarice

No capítulo que foi ao ar nesta quarta-feira (03) Anita (Taís Araújo) precisa se livrar do carro em que estava na noite da morte de Clarice (Taís Araújo). A massoterapeuta está com medo da reabertura do caso da empresária. Como Jéssica (Jeniffer Nascimento) é a única pessoa que sabe o que aconteceu na noite trágica, a massoterapeuta pede socorro a amiga de Duarte (Kiko Mascarenhas).

Ao ver que Dalva recuperou o carro que ela dirigia na noite da morte de Clarice, Anita não quis continuar a noite com a amiga. No dia seguinte, logo procurou por Jéssica, pois foi ela que a ajudou a trocar o pneu furado do carro em plena avenida Brasil. A amiga de Duarte fica com medo de se envolver ainda mais na história.

Com medo de ser descoberta, Anita implora por ajuda: “Eu tô te pedindo socorro. Não posso falar com mais ninguém sobre esse assunto, eu só tenho você, Jéssica! Você parou pra me ajudar na Avenida Brasil. Agora eu tô aqui, precisando de novo.” A massoterapeuta teme ser descoberta pela polícia. “Não sei o que fizeram com a Clarice. Nem o que pode acontecer comigo, se a polícia chegar na minha história doida com ela. Esse carro é a ponte até mim! Não me deixa sozinha.”, implora.

Anita e Jéssica assistem o carro de Dalva explodir. (Foto: TV Globo)

Jéssica aceita ajudar Anita na missão. As duas levam o carro para longe da cidade e dão uma grande faxina nele, eliminando vestígios de impressões digitais. Elas jogam o carro em uma ribanceira e o assistem explodir.

Ítalo suspeita de armação de Danilo Ítalo (Paulo Lessa) está com uma pulga atrás da orelha em relação à Danilo (Ricardo Pereira) há algum tempo. Para confirmar suas suspeitas, aproveitou que invadiu o apartamento do empresário com Moa e colocou uma escuta na casa do empresário.

O ex-segurança recebe a visita de uma das pessoas que ajudam a monitorar a escuta. “Eu achei bom te mostrar logo porque o papo deles é meio sinistrão: ‘tivemos que abortar uma tentativa de aproximação’, ‘vamos encontrar uma oportunidade de agir’”, comenta o amigo de Ítalo. Logo ele nota uma familiaridade na voz do homem que conversa com Danilo e supõe que algo perigoso está por vir.

As suspeitas de Ítalo sobre Danilo aumentam. (Foto: Globo)

