Cara e Coragem: Ao confundir Anita, Leo implora pelo perdão de Clarice

No capítulo que foi ao ar nesta segunda-feira (22), Leonardo (Ícaro Silva) confunde Anita (Taís Araújo) com a Clarice (Taís Araújo) no cemitério. Perturbado com o encontro, o herdeiro dos Gusmão pede desculpas tudo o que fez a irmã.

+ Cara e Coragem: Médico fala sobre o estado de saúde de Clarice, ‘Existe um fio de esperança’

Sem saber da existência da sósia de Clarice, Leonardo toma aquele susto ao vê-la no cemitério. Ele foi até o túmulo da irmã para se desculpar por tudo o que fez-lhe. Anita, que teve um pesado com a empresária, é aconselhada por Dalva (Carol Portes) a rezar pela amiga em seu túmulo.

Os dois se encontram e acontece uma grande confusão. Leo tem uma crise de ansiedade ao ver Anita e pensa estar cara a cara com Clarice. “Clarice, você me perdoa? Diz que me perdoa, irmã”, implora ele. Anita vê o sofrimento do rapaz e diz que o perdoa. Logo em seguida, Leo desmaia. Ela pede ajuda aos funcionários, mas quando chegam não o encontram mais.

Anita, nervosa com a crise de Leo, se passa por Clarice e diz que o perdoa. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

Martha e Regina ficam preocupadas com Leo Martha (Claudia Di Moura) e Regina (Mel Lisboa) se preocupam com o paradeiro de Leo, que já está sumido a algum tempo. “Leo disse pra secretária que precisava falar com a Clarice”, espanta-se a mãe do rapaz.

Logo o herdeiro dos Gusmão manda uma mensagem à noiva, com a localização. Ao encontrar Leo na praia, a moça teme que ele esteja querendo se matar. Porém, o rapaz esbanja felicidade, dizendo que Clarice o perdoou. Leo chora de alegria e alívio, Ele abraça Regina, que se sente culpada por estar enganando-o.

Leo, ao encontrar Regina, esbanja felicidade, diz que está aliviado por que Clarice o perdoou. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

Veja o que está rolando na TV:

+ Giovanna Antonelli se despede de atuação em novelas com personagem em “Travessia”

+ Pantanal: Zé Leôncio consegue ver Velho do Rio e descobre o maior segredo da entidade

+ Sonia Abrão perde a linha ao vivo e acusa Globo de trair Arthur Aguiar: “Ele sofreu!”