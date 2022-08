Cara e Coragem: Após discutirem feio, Danilo ameaça Leonardo e Regina

No capítulo que foi ao ar nesta terça-feira (16) de ‘Cara e Coragem’, pela primeira vez Danilo (Ricardo Pereira) demonstrou medo e acaba tendo uma discussão tensa com Leonardo (Ícaro Silva). O motivo é o perigo que o empresário está correndo, se não entregar logo a fórmula secreta aos compradores coreanos.

Danilo chegou nervoso à SG e desconta em Leo, dizendo que o rapaz não consegue avançar na busca pela fórmula secreta. O herdeiro dos Gusmão não gosta das ofensas e ameaça chamar os seguranças. A discussão esquenta e Danilo se mostra disposto por tudo a perder, dizendo que contará para Martha (Claudia Di Moura) os negócios paralelos que Leo tem.

Apenas Regina (Mel Lisboa) consegue botar ordem no escritório, mas a discussão está tensa demais. “Você me pede calma porque não é você que negocia com os compradores. Eu estive com eles em São Paulo. Tá vendo aqui as marcas da negociação?”, o empresário mostra os ferimentos no rosto. Danilo avisa que os coreanos sumiram com Baby.

Leo e Regina ficam preocupados com o que Danilo fala sobre os coreanos. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

Ítalo explica a Pat e Moa relação com Clarice Ainda no capítulo desta terça-feira (16) de ‘Cara e Coragem’, Pat (Paolla Oliveira) e Moa (Marcelo Serrado) pressionaram Ítalo (Paulo Lessa) sobre a relação dele com Clarice (Taís Araújo). A dupla não esconde as suspeitas tendo em cima do ex-segurança e cobram uma explicação.

“Tínhamos feito planos. Que nunca fizemos antes. Tínhamos concordado que ficaríamos juntos era importante e necessário”, diz Ítalo, sobre Clarice. Com dor no coração, o ex-segurança conta que a amada prezava pela liberdade e que o trabalho dele limitou o espaço dela, a ponto de não concordar mais em ter um segurança particular.

Pat e Moa ouvem atentos e intrigados a história, mas o pai de Chiquinho questiona Ítalo não está escondendo algo. O ex-segurança encara a pergunta como uma afronta. “Parte do que aconteceu aquela noite eu já contei pra vocês. Eu tinha escalado um segurança para Clarice a partir do dia seguinte, porque ela mentiu dizendo que iria dormir cedo aquela noite… e foi isso: um amor nem sempre correspondido, nem sempre feliz, mas intenso esse que a gente viveu. E que foi interrompido quando começava a ser possível”, resume ele, que, sentido, vai para casa.

Ítalo explica a Pat e Moa relação com Clarice, e dublês o confrontam. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

