Cara e Coragem: após pedir separação de Alfredo, Pat abre mãe de seu grande amor

No capítulo que foi ao ar nesta quarta-feira (10) Pat (Paolla Oliveira) chega a Coragem.com, animada para contar ao parceiro de trabalho que está livre e desimpedida. Porém a dublê recua quando ouve Moa (Marcelo Serrado) conta que Andrea (Maria Eduarda de Carvalho) vai ajudá-lo no processo da guarda de Chiquinho (Guilherme Tavares).

+ Cara e Coragem: Rebeca, numa crise de ciúmes, parte para cima de Danilo

Animado, o dublê conta para Pat que a namorada conhece o juiz que está responsável pelo processo da guarda de Chiquinho. “Quer dizer, a mulher com quem eu tô influencia, né? E essa mulher ser amiga do juiz, Pat! Não é muita sorte?”, comenta Moa.

Pat desanima na hora, mas, diante de tanta insistência do amigo, ela decide contar a novidade. “Eu me separei do Alfredo. Meu casamento acabou, Moa”, diz ela, sem rodeios. Moa fica surpreso com a novidade.

“Eu me separei do Alfredo. Meu casamento acabou!”

#CaraECoragem pic.twitter.com/cHUJ3uVl9C

— TV Globo (@tvglobo) August 10, 2022

Pat recua, apesar do entusiasmo de Moa A notícia cai como uma bomba no colo de Moa, que reage entusiasmado. “E eu… Eu tenho alguma chance? Diz que sim, Pat. Diz que a gente, nós dois, quem sabe…”, diz o dublê, após comemorar a notícia.

Sabendo da importância da guarda de Chiquinho para Moa, a dublê desiste mais uma vez, de seguir seu coração. “Para Moa, não viaja. Eu não me separei por sua causa”, Pat mente, com medo de prejudicar no processo.

Moa é surpreendido com revelação de Pat. (Foto: Globo)

Veja o que está rolando na TV:

+ Marido de Sasha sofre acidente durante gravação de reality e Xuxa briga com a produção

+ Pantanal: Maria Bruaca ganha novo amor e presente inusitado surpreende a personagem

+ Ilha Record: Solange e Jaciara discutem no exílio e situação mal resolvida vem a tona