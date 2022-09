Cara e Coragem: após reatar com Rico, Lou sofrerá recaída por Renan

Em Cara e Coragem, após ter cometido uma grande injustiça com Rico (André Luiz Frambach), Lou (Vitoria Bohn) acabará reatando seu namoro com o rapaz, após Pat (Paolla Oliveira) desfazer o mal-entendido e revelar a irmã que, na verdade, quem está grávida é Ísis (Mika Mikano). Porém, o que ela não imagina é que, quando voltar a dançar, sentirá uma recaída por Renan (Bruno Fagundes).

Com tudo já acertado com o protagonista e ciente de que ele não a traiu nem engravidou Márcia (Alana Ferri), a loira começará a sentir falta de dançar e, então, pedirá a Olívia (Paula Braun) para retornar a companhia como solista, fato este que causará ciúmes na personagem de Mika Mikano, assim como também no filho de Gustavo (Marcelo Valle). Afinal, a jovem ficará mais próxima do vilão.

