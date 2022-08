Cara e Coragem: Após revelar que Andrea não está grávida, Pat e Moa se beijam

No capítulo deste sábado (20), Pat (Paolla Oliveira) e Moa (Marcelo Serrado) vão finalmente se acertar, em ‘Cara e Coragem’. A dublê ficou sem esperanças ao pensar que Andrea (Maria Eduarda de Carvalho) estava grávida de Moa, porém irá celebrar o amor após ouvir do sócio que tudo não passou de um mal-entendido.

Pat e Moa são chamados para um trabalho e ele, como sempre, não perde a chance de elogiar a parceira. “Você tá ainda mais linda solteira”, diz Moa. Pat, certa de que Moa será pai novamente, o repreende.

“Eu tô com a Andrea, sim. Mas, Pat, você sabe quem eu amo”, insiste Moa. Com o coração dolorido, a dublê pede para parar, alegando que a família dele aumentará. Moa conta que o “filhote” novo não vele rolar. Pat fica indignada com o parceiro.

Pat fica indignada com comentário de Moa. (Foto: Globo)

O dublê demora para perceber o ruído na comunicação e esclarece o mal-entendido. “Peraí, Pat. Você não tá pensando que a Andréa… Andréa não tá grávida! O novo filhote é um cachorro”, Moa e Pat dão gargalhadas e se beijam apaixonados.

Clarice está vivíssima! A reviravolta na novela das sete vai ao ar a partir da próxima segunda (22). Conforme a autora e diretora artística, respectivamente, Claudia Solto e Natalia Grimberg, o público assistirá o desenrolar de um triângulo amoroso entre Clarice (Taís Araújo), Ítalo (Paulo Lessa) e Anita (Taís Araújo), nos próximos capítulos de ‘Cara e Coragem’.

Clarice não foi assassinada. A empresária conta com Luana (Gabriela Loran), a secretária da SG, para esconder seus segredos e os planos. Para se proteger das ameaças que sofria, Clarice simulou a própria morte naquela noite. Só que o plano não saiu como esperado e ela está em coma desde então. Luana é a única que sabe e mantém o segredo da empresária. Foi ela quem recebeu as orientações de como proceder caso a operação naquela noite não desse certo.

Clarice está em coma. Luana mantém seu segredo. (Foto: Globo)

