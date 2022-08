Cara e Coragem: Bob Wright será obrigado a assumir romance com Jéssica

O capítulo desta quinta-feira, 04 de agosto, de ‘Cara e Coragem’ promete! Isso porque Bob Wright conheceu Andrea Pratini e se encantou pela atriz. Porém, Teca flagrou uma conversa do falso gringo com Jéssica e tudo indica que os dois estão com um affair.

Para tentar manter a reputação de Mr.Wright, Danilo vai mandar que Duarte assuma o romance com a motorista. Além disso, ele já está armando um jantar de apresentação do novo casal para a burguesia carioca.

“Pra Teca e pro Gustavo, você é o cara mais íntegro, o mais bacana. Você não pode ‘pegar’ uma funcionária! A menos que esteja apaixonado!”, dirá Danilo. “Eu não peguei a Jéssica! Ela é minha melhor amiga! Logo agora que eu conheci uma pessoa bacana… Eu preciso estar solteiro!”, retrucará Duarte.

Bob Wright é obrigado a assumir romance com Jéssica (Foto: Globo)

Sem muita escolha, Duarte acaba contando o plano para Jéssica Encurralado, Duarte não vê outra saída a não ser contar o plano para Jéssica e confiar na funcionária. Ela, por sua vez, ficará muito assustada e declarará: “Nem pense em me propor essa palhaçada!”.

Apesar da primeira recusa, ela verá algumas vantagens nessa maluquice toda. “Só nas festas chiques? Nas casas dos bacanas? E na mansão, vou posar de patroa, dona da ‘coisa’ toda?”, questionará Jéssica.

A grande questão é se Jéssica aceitará ou não a proposta de Duarte e se, mais para frente, ninguém descobrirá a tramoia. Caso descubram, a reputação de Mr.Wright pode ir por água abaixo.

