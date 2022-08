Cara e Coragem: Clarice dá os primeiros sinais de que vai acordar

Clarice (Taís Araújo) começa a dar sinais de que está reagindo ao tratamento, em ‘Cara e Coragem’. No capítulo desta segunda-feira (29), a empresária continua em coma depois de forjar a própria morte. “Ela já não precisa mais das medicações para manter a pressão arterial estável, já esboça uma reação aos estímulos neurológicos”, atesta o doutor.

+ Cara e Coragem: Lou e Rico curtem sua primeira noite de amor

Ainda que não consegue falar, Clarice ouve e entende o que estão dizendo sobre ela. “Estou aqui, Luana (Gabriela Louran). Segure a minha mão…”, pensa a empresária, enquanto faz um gesto para chamar a atenção da secretária.

Emocionada, Luana segura a mão de Clarice. A empresária responde deixando escorrer uma lágrima em seu rosto. “Estou aqui, minha querida”, pensa Clarice. O médico alerta que podem ser movimentos involuntários, mas a Luana acredita que Clarice está prestes a acordar.

Clarice sente a mão de Luana sobre a sua. (Foto: Globo)

Leo surta ao descobrir que não foi perdoado por Clarice Leo (Ícaro Silva) passou a ver a vida com outros olhos, após acreditar ter sido perdoado por Clarice, em ‘Cara e Coragem’. O rapaz desistiu de pegar a fórmula secreta e está realmente animado com o casamento com Regina (Mel Lisboa). Porém, todo esse otimismo mudou com a visita de Anita (Taís Araújo) à casa dos Gusmão.

No capítulo que foi ao ar neste sábado (27), Anita se apresentou a Martha (Claudia Di Moura) e pede para falar com Leo, que fica espantado. É agora que ele descobre que não foi perdoado pela irmã. A massoterapeuta tenta reconfortar o rapaz, mas cada palavra falada o deixa mais perturbado. O herdeiro dos Gusmão grita para que Anita vá embora.

Leo fica perturbado ao conhecer Anita. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

Veja as últimas notícias da TV:

+ Eliana se manifesta após rumores de contrato com a TV Globo

+ Eslovênia Marques malha supostamente sem peças íntimas e acaba com ‘volume’ marcado: “Dei zoom”

+ Veja as mentiras que enganaram o Brasil e você também!