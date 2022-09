Cara e Coragem: Danilo é encurralado, mas consegue virar jogo com Rebeca

Desde que soube da ligação de Danilo (Ricardo Pereira) com os criminosos que a sequestraram, Rebeca (Mariana Santos) passou a ter medo do marido. No capítulo que foi ao ar nesta sexta-feira (02), a preocupação da mãe de Chiquinho (Guilherme Tavares) aumenta quando Moa (Marcelo Serrado) lhe diz que o empresário está envolvido na ‘morte’ de Clarice (Taís Araújo).

Rebeca não quer acreditar em Moa, mas fica desconfiada e pede para contar tudo o que sabe. O dublê não poupa detalhes e fala da fórmula secreta que ele e Pat resgataram a pedido da empresária. Rebeca, então, confronta o marido com a informação.

“Sabe o que eu sinto agora? Medo, Danilo. Achei que você me protegesse, mas quando vi eu tava em perigo por causa dos seus negócios”, diz ela, abalada. Manipulador, Danilo dá a volta em Rebeca e faz com que ela acredite que ele a salvou.

Moa diz a Rebeca que Danilo pode estar envolvido na morte de Clarice. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

Danilo diz a Rebeca que Moa está a manipulando Danilo aproveitará que a mulher cedeu ao seu discurso para falar que Moa está colocando-a contra ele. “Se quiser ficar lá com seu ex, paciência. Eu já abri meu coração e fiz tudo que podia pra você voltar. Agora, se ele mentir de novo sobre mim, me acusando de assassinato e tudo, só não vem falar porque não respondo por meus atos”, diz ele, manipulador.

Rebeca fala que a confiança foi quebrada e Danilo tenta comover a mulher com seu discurso de vítima. “O que mais você quer? Você sabe que eu faço tudo pra te dar o melhor! Nunca te faltou nada. Muito menos amor. Se errei, me perdoa. Eu sou vítima nessa história e essas mentiras do Moa só provam isso. Vai ficar contra mim?”

Rebeca fica abalada com versão de Danilo. (Reprodução/ TV Globo)

