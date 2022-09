Cara e Coragem: Duarte desobedece às ordens de Danilo e fica sem a vida boa de Bob Wright

Temendo que mais pessoas descubram quem é Bob Wright (Kiko Mascarenhas), Danilo (Ricardo Pereira) proíbe o falso gringo de sair de casa, em ‘Cara e Coragem’. No capítulo que foi ao ar nesta sexta-feira (16), o melhor amigo de Jéssica (Jeniffer Nascimento) desobedece à ordem, sendo repreendido.

Apaixonado por Andrea (Maria Eduarda de Carvalho), Duarte é convencido pela atriz a assistir ao ensaio de sua peça na Cia. De Dança Aérea. Porém, na companhia, ele dá de cara com Olívia (Paula Braun), que ameaça revelar toda a verdade.

Enquanto isso, Danilo procura pelo falso gringo em casa e não o encontra. Duarte chega sorrateiro, mas toma um susto ao ver o empresário. “Sem carro e sem cartão de crédito por uma semana”, repreende Danilo.

Danilo pune Duarte. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

Saiba como será o triângulo amoroso entre Clarice, Ítalo e Anita A diretora artística de ‘Cara e Coragem’, Natalia Grimberg, contou para o Gshow detalhes do encontro entre Clarice (Taís Araújo), Ítalo (Paulo Lessa) e Anita (Taís Araújo). “Já gravei a cena, do encontro dos três, a Clarice flagra Ítalo e Anita no maior beijão. Isso vai pegar fogo!”, respondeu a diretora, ao ser questionada sobre o triângulo amoroso.

Paulo Lessa, intérprete de Ítalo na novela das sete, também falou sobre o encontro. O ator revelou que Clarice voltará com tudo para a trama. Paulo também agradeceu pelo reconhecimento e carinho que vem recebendo do público.

Com a volta de Clarice, um triângulo amoroso será formado entre ela, Ítalo e Anita. (Foto: Divulgação/ TV Globo)

