Cara e Coragem: Gravidez de Isis coloca namoro de Lou e Rico em risco

Isis (Mika Makino) fica completamente perdida ao descobrir que está grávida de Renan (Bruno Fagundes), em ‘Cara e Coragem’. Sem saber o que fazer, a bailarina joga o teste, que fez no banheiro da Cia. De Dança Aérea, em uma bolsa qualquer.

+ Cara e Coragem: Isis tenta contar sobre gravidez, mas é humilhada por Renan novamente

Só que a bolsa é de Marcinha (Alana Ferri) e cai quando Olívia (Paula Braun) está por perto. No capítulo que foi ao ar nesta segunda-feira, (19), a dona da companhia deduz que a bailarina, ex-namorada de Rico (André Luiz Frambach), está grávida do esportista, atual namorado de sua filha, Lou (Vitória Bohn).

Mais tarde, Lou procura pela mãe e conta que Rico a acolheu quando soube do seu parentesco com Pat. “Mesmo o Rico ficando preocupado de eu não me abrir com a Pat, respeitou a minha decisão. Ele vai manter segredo. Não sei o que faria sem o Rico. Acho que eu realmente amo o Rico”, desabafa.

Preocupada com a filha, Olívia alerta Lou. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

Olívia fica ainda mais preocupada com a situação. A dona da companhia não sabe o que fazer e abraça a filha, numa tentativa de protegê-la do que está por vir. “Minha filha, meu amor, como eu queria te proteger disso tudo”, diz à bailarina.

Joca é desmascarado e implora perdão de Lou Mesmo contra sua vontade, Joca (Leopoldo Pacheco) finalmente confessa que é pai de Lou, em ‘Cara e Coragem’. Nos próximos capítulos da novela das sete, o professor de tênis se desespera com a possibilidade de perder a filha e implora pelo perdão da bailarina. A verdade aparece após Lou sofrer um acidente de carro. Em estado grave, ela precisa da doação de sangue e apenas Joca é compatível. Desesperada, Olívia liga para o ex-amante e pede para ele salvar a vida da filha.

Pat (Paolla Oliveira) escuta toda a conversa dos dois e descobre que é meia-irmã da bailarina. Surpresa, a dublê decide confrontar o pai. Após ser desmascarado, Joca vai ao hospital e tem uma conversa sincera com Lou. ‘Precisou eu ter medo de te perder, filha. Perceber que a vida podia me tirar você sem eu viver essa paternidade plenamente, por pura covardia minha’, falará Joca, deixando Lou completamente surpresa.

Joca pede perdão a Lou. (Foto: Divulgação/ TV Globo)

Saiba o que está rolando na TV e no mundo dos Famosos:

+ A Fazenda 14: Tati Zaqui fatura cinco vezes mais com conteúdos adulto

+ Postou errado? Mirella aparece de madrugada na praia em posição de ‘cachorrinha’ e sem calça

+ Nova Juliette? Deolane Bezerra é comparada à campeã do BBB 21 e divide opiniões