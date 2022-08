Cara e Coragem: Ítalo pede ajuda a Jonathan para capturar criminoso

No capítulo que foi ao ar neste sábado (06), o atentado sofrido por Pat (Paolla Oliveira) deixou ela e Moa (Marcelo Serrado) preocupado com as próprias vidas e, principalmente, com as vidas dos filhos. Em passe de duas partes da fórmula secreta, o maior motivo da morte de Clarice (Taís Araújo), os sócios da Coragem.com não querem envolvimento da polícia na investigação da explosão do carro.

Ítalo (Paulo Lessa), que por meio das escutas já percebeu que Danilo (Ricardo Pereira) é um homem perigoso e acusa o empresário de ser o mentor do atendado. O ex-segurança diz aos amigos que o contra-ataque precisa ser rápido e que eles terão que pedir ajuda a Jonathan (Guilherme Weber). Ítalo quer pedir ao cientista uma pesquisa falsa para enganar os criminosos. Ele deixa claro que falta pouco pra provar que Danilo é o cara atrás da fórmula.

Mais tarde, Pat e Moa aproveitam a saída de Ítalo e vão atrás de Baby, o espião infiltrado na Coragem.com a mando de Danilo. Os dublês não atendem as ordens do amigo. Sem estratégia, eles contam ao capanga do empresário que sabem do envolvimento dele por meio da escuta, acabando com o trunfo do ex-segurança.

Ítalo acusa Danilo de ser o mentor do atentado contra Pat. (Foto: Reprodução/ Globo)

Anita se incomoda com presença de Ítalo No mesmo capítulo de ‘Cara e Coragem’ Ítalo finalmente encontrou Anita (Taís Araújo) e ficou muito impactado ao dar de cara com ela. Ele, que soube por Clarice da existência de uma sósia da empresária, fica mexido ao conhecer a massoterapeuta no brechó de Dalva (Carol Portes).

Anita não foi muito com a cara do ex-segurança. Mantendo a pose, ela enche Ítalo de perguntas como com quem ele trabalha, se é rico e, quais são as intenções dele com Dalva. O rapaz não gostou de ser interrogado por Anita. A massoterapeuta fala que isso só acontece quando não sente firmeza no cara que está com as amigas.

