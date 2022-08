Cara e Coragem: Joca passa a noite com Olívia e diz à mulher que foi assaltado

No capítulo que foi ao ar nesta terça-feira (09) o pai de Pat (Paolla Oliveira) deu uma desculpa pra lá de esfarrapada para Nadir (Stella Maria Rodrigues). E Alfredo (Carmo Dalla Vecchia) percebeu tudo. Joca (Leopoldo Pacheco) passou a noite com Olívia (Paula Braun), em um motel, e deu uma desculpa bem duvidosa à Nadir, para manter o casamento ileso.

+ Cara e Coragem: Pat pede separação a Alfredo

Logo quando Alfredo e Pat chegam da sua temporada em Paquetá, a mãe da dublê aparece desesperada com o sumiço do marido e pede ajuda à filha. Enquanto isso, no motel, Joca pensa, ao lado de Olívia, uma forma de se sair bem da situação. A mãe de Lou (Vitória Bohn) se arrepende de ter caído na lábia do malandro.

Alfredo, que saiu pelos hospitais do Rio de Janeiro para procurar o sogro desaparecido, o encontra do lado de casa, todo sujo e rasgado. Na casa de Pat, Joca exagera na encenação e Alfredo, desconfiado, lhe faz algumas perguntas embaraçosas. Mas Nadir acolhe o marido.

Joca passa a noite em motel com Olívia.(Foto: Globo)

Alfredo surta com o pedido de separação e saí de casa Ainda no capítulo desta terça-feira (09), a conversa sobre a separação continuou. Pat finalmente tomou coragem e disse a Alfredo que queria se separar dele. Em Paquetá, os dois têm uma conversa tensa e o ilustrador não quer saber por quem a mulher se apaixonou.

Pat nega que tenha havido qualquer tipo de traição e que seria incapaz de fazer isso com a história deles. Abalado, ele pede para continuar a conversa em casa. Já no Rio de Janeiro, Alfredo decide sair de casa. “Dói saber que eu não te faço mais feliz”, lamenta o ilustrador.

Pat conforta Alfredo. (Foto: Globo)

Veja o que está rolando na TV:

+ Dupla Jornada: filme com Snoop Dogg é uma das apostas da Netflix; Assista o trailer

+ Participante cotada para ‘A Fazenda’ detona produção e faz acusações contra a Record

+ Além da Ilusão: Úrsula, incontrolável, atropela Iolanda e rouba os documentos contra Joaquim