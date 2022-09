Cara e Coragem: Joca usa intriga da família para separar Olívia de Alfredo

Joca (Leopoldo Pacheco) está fazendo de tudo para afastar Olívia (Paula Braun) e Alfredo (Carmo Dalla Vechia), e assim, ter sua amante de volta, em ‘Cara e Coragem’. No capítulo que foi ao ar nesta segunda-feira (12), o pai de Pat (Paolla Oliveira) diz à dona da companhia que a filha dormiu com o ex-marido.

Percebendo que Olívia está completamente apaixonada pelo ilustrador, Joca decidiu jogar sujo. O pai de Pat e Lou (Vitória Bohn) aproveita a informação de que Alfredo e a dublê dormiram sob o mesmo teto, em Paquetá, e corre para contar para Olívia.

“Você e o Alfredo não terminaram? Eu vim saber como é que você tá, fiquei preocupado.”, fala Joca. “Minha filha foi dormir na casa do Alfredo ontem, com filho e tudo! Pelo que entendi, a família se reconciliou”, diz ele, referindo-se à ida de Pat conta do sumiço do Gui (Diogo Caruso).

Joca dá a entender que Pat e Alfredo reataram, para Olívia. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

Olívia fica indignada, mas não deixa transpassar seus sentimentos, dizendo que Joca está mentindo para ela mais uma vez. Mais tarde, a dona da companhia liga para Alfredo, que confirma a informação, mas não entra em detalhes. Desanimada, Olívia conversa com Enzo, que aconselha a amiga a ir com calma.

Gui discute com Pat e foge de casa Gui já vem dando indícios de que não aprova o romance da mãe com Moa (Marcelo Serrado), em ‘Cara e Coragem’. No capítulo que foi ao ar neste sábado (10), o menino presenciou um beijo de Pat no namorado e se revolta. A dublê tenta contornar a situação, mas a atitude deixa Gui ainda mais aborrecido.

Na manhã seguinte, Pat e Sossô (Alice Camargo) dão falta de Gui e ficam preocupadas. A dublê percebe que o filho saiu de casa e levou algumas roupas. Logo em seguida, ela liga para Alfredo e lhe conta o que aconteceu.

Enquanto isso, Gui aparece em Paquetá e procura por Milton (Anselmo Vasconcellos). Sério, o menino pede para conversar com o pai de Moa e lhe faz um pedido: “Tio Milton, fala pro seu filho não namorar a minha mãe. Por favor.”, diz Gui. Milton escuta o menino e, com a concordância dele, o leva à casa de Alfredo.

