Cara e Coragem: Joca vira uma fera ao descobrir novo affair de Olívia

Após anos mantendo duas mulheres, Nadir (Stella Maria Rodrigues) e Olívia (Paula Braun), Joca (Leopoldo Pacheco) descobre que a amante está vivendo um romance com Alfredo (Carmo Dalla Vechia) em ‘Cara e Coragem’. No capítulo deste sábado (03), a mãe de Lou (Vitória Bohn) expulsará o pai de Pat (Paolla Oliveira) de vez da sua vida.

Joca decide ir para a Cia. De Dança Aérea, já que Olívia não está respondendo aos seus chamados. No local, ele encontra alguns desenhos espalhados pelo mural e reconhece o traço de Alfredo.

Irritadíssimo, o pai de Pat cobra explicações da amante, que já está em outra. “Sua história é com a sua mulher. (…) A única pessoa que você ama é você mesmo, Joca. E olha, não te quero mais aqui”, fala Olívia, expulsando Joca da academia e de sua vida.

Olívia expulsa Joca da sua vida. (Foto: Globo)

Kaká apronta para cima de Regina Regina (Mel Lisboa) terá mais uma surpresa do passado de pobreza, nos próximos capítulos de ‘Cara e Coragem’. Após encontrar a mãe, morando na mansão dos Gusmão, a mulher de Leonardo (Ícaro Silva) precisará lidar com a visita de Kaká Bezerra (Kaysar Dadour). Agradecida por ser acolhida por Martha (Claudia Di Moura), Dagmar (Guida Vianna) pede ajuda ao dublê para fazer um jantar típico sírio para a sogra da filha.

No dia do jantar, Kaká dá uma de chef e impressiona Martha com seus quitutes. “E aí, Regininha? Matou saudade daquela época em que minha vó fazia essa comida pra gente?”, provoca. Regina ficará uma fera e uma discussão se inicia. A mãe de Leonardo toma as dores de Kaká e Dagmar, repreendendo duramente a nora.

Kaká provoca Regina em jantar. (Foto: Globo)

