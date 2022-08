Cara e Coragem: Jonathan surpreende Ítalo, Pat e Moa com pedido inusitado

No capítulo que foi ao ar nesta quinta-feira (11) o cientista revelou que foi induzido a criar um outro fim para a fórmula secreta. Jonathan (Guilherme Weber) sente a pressão e muda de ideia em relação à sua criação e pede a pasta, com todos os documentos, de volta.

Se logo após a morte de Clarice (Taís Araújo), Jonathan não queria saber da pesquisa, agora ele insiste para Pat (Paolla Oliveira), Moa (Marcelo Serrado) e Ítalo (Paulo Lessa) em tê-la de volta. “A pressão que Leonardo (Ícaro Silva) está fazendo indica que ele também está sendo pressionado para obter a fórmula”, explica Jonathan.

O cientista resolve contar tudo sobre a pesquisa, desde quando ela foi pensada por Clarice. Ele se recorda de ser induzido por Leonardo a procurar outros fins para a fórmula. “Ele mexeu com a vaidade de um cientista. Eu passei a ter um enigma: que outro uso eu podia dar a essa descoberta”, com Jonathan.

Pat e Moa desconfiam do recente interesso de Jonathan, na fórmula. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

Pat, Moa e Ítalo ouvem tudo atentos, mas não entendem o que ele quer. Sem rodeios, Jonathan pede a pesquisa completa de volta. Os dublês estranham o pedido do cientista e acreditam que o cientista possa ter se aliado com os vilões. Os sócios da Coragem.com se recusam a devolver a cobiçada fórmula.

Danilo revela a Rebeca que está envolvido em negócios sujos Mesmo com as desculpas de Danilo (Ricardo Pereira) sobre suas saídas misteriosas, Rebeca (Mariana Santos) continua desconfiada. No capítulo que foi ao ar nesta quinta-feira (11), a dondoca se impressionar ao vê-lo conversando com Baby, o espião contratado pelo empresário para passar informações sobre Pat e Moa.

Danilo chega em casa, tarde da noite, e Rebeca tenta interroga-lo, mas como estava sonolenta, não consegue continuar com as perguntas. No dia seguinte, o empresário fala que vai viajar para São Paulo e Rebeca o enfrenta: “Você tem andado misterioso, Danilo. Falando baixo no celular, pelos cantos. Dizendo que vai encontrar alguém. Que precisa ver ‘uma pessoa’. Achei que você estava tendo um caso.”

Pressionado, Danilo revela que alguns de seus negócios são sigilosos e ilícitos. “Beca, nem todos os negócios em que estou envolvido são – como é que eu posso te dizer – regulares. E eu não te conto para sua proteção”, conta o empresário, que a beija.

Rebeca pressiona Danilo e descobre que o marido não é tão santo assim. (Foto: Globo)

