Cara e Coragem: Leo fica em pânico ao saber que o caso ‘Clarice’ foi reaberto

No capítulo que vai ao ar neste sábado (30), Regina (Mel Lisboa) segura as pontas e garante para Leonardo (Ícaro Silva) que eles não vão ser traídos por Dagmar (Guida Vianna). A notícias sobre a reabertura do caso da morte de Clarice (Taís Araújo) não foi muito bem recebido por algumas pessoas, principalmente para Leonardo.

+ Cara e Coragem: saiba quem deu as ordens para Anita, na noite da morte de Clarice

Quem avisa sobre a reabertura do caso é Regina, que tenta acalmá-lo. Mas o irmão de Clarice, emocionalmente instável, se desespera. “Eles não podem reabrir as investigações. Vão mexer nisso pra quê? Por quê? A polícia tinha encerrado o caso, tinha dado tudo certo. Ou quase tudo, você sabe. Não era pra ter acontecido o pior, não era…”, diz Leo, completamente em pânico. Regina ressalta que o álibi deles é perfeito e que, Dagmar, nunca vai entrega-los. A assessora da SG pediu para a mãe mentir para o investigador Paulo e, contar no seu depoimento, que o casal a acompanhou durante a noite, pois estava passando mal.

Leo, angustiado, se lembra da irmã com carinho e lamenta pela morte dela. Regina pede calma ao noivo e que essa não é a hora de botar tudo a perder: “Não, não foi sua culpa. Simplesmente aconteceu e a polícia nunca vai saber de que jeito foi.”

Regina assegura Leo que Dagmar não vai entregá-los. (Foto: TV Globo)

Danilo fala demais sobre a fórmula e Rebeca fica desconfiada No capítulo que foi ao ar nesta sexta-feira (29), o empresário vilão deixou sua obsessão pela fórmula escapar para a esposa. Depois de ter encontrado parte da pasta escondida no baú de brinquedos de Chiquinho (Guilherme Tavares), Danilo (Ricardo Pereira) consegue convencer Rebeca (Mariana Santos), com a ajuda de Regina, para se livrar dos objetos e despistar Moa.

O vilão não sabe que as outras duas partes estão guardadas dentro de um cofre, na Coragem.com. Ele está tão obcecado em conquistas o restante da fórmula que quase deixar escapar o segredo para a Rebeca. “As coisas estão começando a dar certo pra mim Bequinha. Só falta encontrar o resto da fórmula, diz ele, que logo é questionado pela mulher, que nem sequer suspeita das negociatas do marido. “A fórmula do sucesso”, remedeia Danilo.

Veja o que está rolando na televisão:

+ Ilha Record: Caique Aguiar finalmente chega ao exílio: “As férias acabaram”

+ Além da Ilusão: Emília é presa durante apresentação

+ Pantanal: Alcides convida Bruaca para ir embora juntos, após transa

BOMBOU: ENTENDA A ‘BRIGA’ entre MAÍRA CARDI e o EX-BBB PAULO ANDRÉ