Cara e Coragem: Leonardo dá troco em Regina

No capítulo que foi ao ar nesta segunda-feira (01), Leo (Ícaro Silva) resolveu levar uma convidada pra lá de especial à sua festa de noivado. Para dar o troco em Regina (Mel Lisboa), que armou todo o noivado contra a vontade dele e ainda conseguiu o apoio de sua mãe, Martha (Claudia Di Moura), Leo resolveu fazer uma surpresa.

Leonardo quer mexer no passado pobre de Regina, que ela tanto deseja esquecer. O herdeiro dos Gusmão vai até a casa de Dagmar (Guida Vianna) e fala com ela sobre o noivado da filha. Lá, a mãe de Regina o convida para tomar café e eles conversam um pouco. Ele, então, convida Dagmar para noivado dele com Regina. “A Regina vai ficar noiva e eu vim te buscar pra festa”, conta, “A senhora me aprova como genro?”, diz ele, revelando ser o noivo.

Leo dá troco em Regina, no dia da festa de noivado. (Foto: Globo)

Danilo arma novo plano para ter a fórmula completa A cada momento que se passa na trama de ‘Cara e Coragem’, Danilo (Ricardo Pereira) se mostra mais obcecado pela fórmula secreta. Depois de armar o encontro de Pat (Paolla Oliveira) e Moa (Marcelo Serrado) com Yeva (Lana Rhodes), ele já planeja seu próximo passo. Rebeca (Mariana Santos) tenta descobrir sobre o que ele está conversando no seu escritório, com um novo cliente, e ele desconversa.

Apesar desse primeiro plano não ter dado certo, culminando na morte da loira misteriosa, ele já pensa na sua próxima ação e conta com a ajuda de Baby, seu capanga e aluno de Ítalo (Paulo Lessa), que atua como espião. “Fizemos uma primeira tentativa de aproximação que, infelizmente, tivemos que abortar.” Baby ouve com atenção as instruções de Danilo. “Meu cliente quer uma ação mais arrojada. Eu preciso que você me mantenha informado como a gente combinou”, explica o empresário.

