Cara e Coragem: Lou critica Olívia por estar saindo com Alfredo, ex da Pat

No capítulo que foi ao ar nesta terça-feira (30), Lou (Vitória Bohn) deixou claro para a mãe que desaprova sua relação com Alfredo (Carmo Dalla Vechia), em ‘Cara e Coragem’. “Com tanto homem no mundo, você tinha que partir logo para cima do Alfredo?”, pergunta a bailarina.

Durante a conversa, Lou lembra a mãe que o ilustrador é ex-marido de Pat, sua irmã. Olívia (Paula Braun) não se intimida com a desaprovação da filha e diz que não quer continuar sendo amante de Joca (Leopoldo Pacheco), pai da Pat. A bailarina diz que seu pai é avô dos filhos de Alfredo e que, a proximidade entre os dois, pode trazer complicações.

Com a filha listando todos os problemas que esse relacionamento pode trazer, Olívia questiona se Lou contará ao pai que a mãe está saindo com Alfredo. Lou nega, mas afirma que tem teme a situação.

Olívia não se intimida com desaprovação de Lou. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

Moa tenta dar uma de herói e vira refém No capítulo que foi ao ar nesta segunda-feira (29), Moa (Marcelo Serrado), Pat (Paolla Oliveira) e Ítalo (Paulo Lessa) acompanham Danilo (Ricardo Pereira) para entregar a fórmula secreta e resgatar Rebeca (Mariana Santos) dos criminosos. Só que no momento tenso da entrega, o dublê tem uma ideia e decide lutar contra os bandidos. Ele é capturado e vira refém, assim como Rebeca.

Vendo que a situação piorou e que não há chance nenhuma de acordo, Ítalo pede para Pat entregar a fórmula aos criminosos. Após o líder conferir que está tudo certo com o material, ele autoriza a liberação de Rebeca e Moa.

