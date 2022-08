Cara e Coragem: Lou e Rico curtem sua primeira noite de amor

No capítulo deste sábado (27), Lou (Vitória Bohn) e Rico (André Luiz Frambach) vão ter sua primeira noite de amor, em ‘Cara e Coragem’. O esportista desistirá de ir ao casamente de Regina (Mel Lisboa) e Leonardo (Ícaro Silva) para estar com a bailarina.

+ Cara e Coragem: Danilo explode com Pat e Moa, ‘Uma tragédia pode acontecer por conta de vocês’

E o lugar escolhido para acontecer a transa é o galpão da Coragem.com. Apesar de estarem trocando muitos beijos e carinhos, Rico comenta que precisa se arrumar para ir ao casamento de Leo e Regina. “Achei que o combinado era a gente esquecer do mundo lá fora.”, provoca Lou.

A bailarina ajuda o esportista a se vestir para a cerimônia, mas a vontade de estarem juntos é maior. O clima entra os dois faz o rapaz desistir dos planos para ficar com Lou. Com gentileza, Rico diz que sonhou sempre com o momento. Curiosa, Lou pergunta como seria esse sonho. “Maravilhoso… delicioso… Exatamente como… agora”, diz ele, beijando-a com paixão.

Lou e Rico transam pela primeira vez. (Foto: Globo)

Danilo acredita que Moa não quer salvar Rebeca Ainda no capítulo deste sábado (27), Danilo (Ricardo Pereira) acredita que Moa (Marcelo Serrado) não vai ajudá-lo, para se vingar do passado, em ‘Cara e Coragem’. O empresário e o dublê são ex-melhores amigos, que romperam a amizade após Rebeca (Mariana Santos) fugir com Danilo. Os sequestradores enviam para o empresário a localização de onde vão trocar Rebeca pela fórmula secreta.

Moa, apesar de estar preocupado com a situação, tenta acalmar o ex-amigo. O dublê comenta que precisa falar com Pat (Paolla Oliveira) e Ítalo (Paulo Lessa) primeiro, o que faz com que Danilo perca a cabeça e pensa que seja uma vingança de Moa. O ex-marido não gosta das insinuações de Danilo e diz que, juntos, vão salvar Rebeca.

Danilo acredita que Moa quer se vingar dele e de Rebeca. (Foto: Globo)

Veja o que está rolando em ‘Cara e Coragem’ e na TV:

+ Cara e Coragem: Olívia cumpre com sua palavra e expulsa Renan da Cia. de Dança

+ Mar do Sertão: Depois de sair da prisão, Zé Paulino é pego no pulo com outra por Candoca

+ Pantanal: Após descobrir ação de Bruaca, Tenório enfrenta ex-esposa na fazenda de Zé Leôncio