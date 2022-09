Cara e Coragem: Lou pressiona Rico sobre sala de inteligência

Desconfiada da existência de uma sala de inteligência na Coragem.com, Lou (Vitoria Bohn) decidirá perguntar a Rico (André Luiz Frambach) o que ele e os demais sócios tanto fazem no local, sem nem passar por sua cabeça que o quarteto se reúne lá para desvendar a “morte” misteriosa de Clarice (Taís Araújo) em Cara e Coragem. Sendo assim, os protagonistas agirão e, dessa forma, inventarão uma mentira para despistar e, ao mesmo tempo, fazê-la de trouxa.

Em cenas que vão ao ar nesta quarta-feira (14/9), o loiro a enganará ao dizer que só poderá falar algo a respeito do assunto caso Pat (Paolla Oliveira), Moa (Marcello Serrado) e Ítalo (Paulo Lessa) o autorizem. “Não gosto de ver a Lou desconfiada assim, mas a gente não pode contar que está investigando a morte da Clarice. Até pra segurança dela”, alegará a dublê.

Na sequência, o filho de Gustavo (Marcello Vale) dará uma ideia: “Só pra ela ficar calma, a gente não pode chamar ela na sala pra ver que não tem nada?”. “Bem, a gente pode voltar com aquela foto do Moa, cobrir o organograma, e chamar ela lá”, vai sugerir a ex de Alfredo (Carmo Dalla Vecchia). “Tá, se vocês acham que vai ser bom, vamos fazer esses ajustes aí, e a gente deixa a Lou entrar na sala”, concordará o ex-segurança.

