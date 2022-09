Cara e Coragem: Margareth se revolta com atitude de Jonathan, mesmo tendo culpa no cartório

Desconfiado com as últimas atitudes de Margareth (Ariane Souza), Jonathan (Guilherme Weber) decidiu tomar uma atitude drástica, em ‘Cara e Coragem’. No capítulo que foi ao ar nesta sexta-feira (30), o cientista decidiu afastar a assistente, após ser afrontado por ela.

“Margareth, você não achou que ia dizer para o seu chefe que vai obedecer a ele ‘enquanto ele for o chefe do laboratório’ e não ia acontecer nada, não é?”, disse Jonathan, que completou seu pensamento “A confiança em você está bastante abalada. Eu espero que volte deste período tendo colocado a mão na consciência e disposta a se abrir comigo.”

Apesar de ter ajudado Leo e Regina na missão de conseguir a modificação da fórmula secreta, Margareth decide adotar o papel de vítima. A cientista se revolta com a decisão de Jonathan e diz que ele terá que provar todas as acusações que está fazendo.

Margareth se revolta com decisão de Jonathan. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

Regina humilha Dagmar, mais uma vez Regina (Mel Lisboa) faz questão de projetar todo o pavor que sente do seu passado pobre na mãe, Dagmar (Guida Vianna). A esposa de Leonardo (Ícaro Silva) vem segurando a vergonha, pelo fato de Martha (Claudia Di Moura), sua sogra, ter convidado Dagmar para morar na mansão dos Gusmão. Ainda no capítulo desta sexta-feira (30), a paciência da assessora se esgotou quando encontrou a mãe fazendo faxina na mansão dos Gusmão, em ‘Cara e Coragem’.

“A senhora só me envergonha. Eu queria que a senhora sumisse! Acho que você já ficou tempo demais nessa casa, mamãe. Tá na hora de ir embora”, disse Regina, descontrolada. Dagmar sente na hora toda a fúria e implora para filha parar de humilhá-la, mas a vilã não se importa como a mãe se sente e continua.