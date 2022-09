Cara e Coragem: Martha estranha fala de Regina sobre relação de Clarice com Anita

Já percebemos que a presença de Anita (Taís Araújo) incomoda Regina (Mel Lisboa), em ‘Cara e Coragem’. Principalmente agora, que a massoterapeuta decidiu se aproximar gradualmente da família Gusmão. No capítulo que foi ao ar nesta quinta-feira (01), a vilã disse a sogra que o relacionamento de Clarice (Taís Araújo) com a sósia não era bom.

+ Cara e Coragem: Após curtirem sambinha juntos, Ítalo e Anita transam

Regina é avisada por Leo (Ícaro Silva) que Anita esteve na SG conversando com Martha (Claudia Di Moura). A assessora, então, resolve bisbilhotar a sogra e perguntar como foi a visita da massoterapeuta. Ela pede para Martha abrir os olhos com a mulher que se diz amiga de sua filha. A mãe de Leonardo não entende o nervosismo da nora e pede explicações.

“Anita começou a pedir dinheiro pra isso e aquilo, querendo tirar proveito mesmo. Só sei te dizer que Clarice nunca recebeu Anita aqui na empresa. Motivo ela devia ter, né?”, joga Regina. Martha escuta a história da nora e estranha o discurso de Regina contra Anita.

Regina joga Martha conta Anita. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

Ítalo descobre que a fórmula secreta está tatuada em seu corpo No capítulo que foi ao ar nesta quarta-feira (31), Ítalo (Paulo Lessa) descobriu que o material entregue aos criminosos não está completo. Para resgatar Rebeca (Mariana Santos) das mãos dos criminosos, Pat (Paolla Oliveira), Moa (Marcelo Serrado)e o ex-segurança tiveram que entregar a fórmula secreta.

Mas, durante conversa com Jonathan (Guilherme Weber), Ítalo descobre que a fórmula só funciona para a indústria bélica se tiver uma modificação. Está, na qual, foi escondida por Clarice. Ítalo, então, relembra do dia em que seguiu Clarice até o túmulo do pai, onde ela escondeu algo. Sem ela saber, ele pega o objeto e leva com ele. Ele vê que se trata de uma fórmula, que decide tatuar em seu corpo.

Ítalo tatua modificação da fórmula no corpo. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

Saiba o que está rolando na TV e no mundo dos Famosos:

+ Cara e Coragem: Andrea fica perplexa após segredo de Bob Wright vir à tona

+ Nostalgia! Carla Diaz leva a web à loucura ao anunciar participação em documentário inusitado

+ Última votação de “Ilha Record” tem dinâmica misteriosa e coloca duplas em risco