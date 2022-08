Cara e Coragem: Martha questiona para Pat e Moa o porquê da demora em entregar a fórmula

Pat (Paolla Oliveira) e Moa (Marcelo Serrado) decidem entregar a fórmula secreta a Jonathan (Guilherme Weber) e Martha (Claudia Di Moura), em ‘Cara e Coragem’. No capítulo que foi ao ar nesta segunda-feira (29), Ítalo (Paulo Lessa) surpreende os dublês ao revelar que fez uma cópia do material para satisfazer o desejo de Clarice (Taís Araújo) e vender a fórmula para a indústria da saúde.

+ Cara e Coragem: Clarice dá os primeiros sinais de que vai acordar

O ex-segurança informou sua decisão, após Pat e Moa entregar a pasta aos criminosos da indústria bélica para salvar a vida de Rebeca. Ele finaliza dizendo que os dublês precisam terminar a missão e entregar a fórmula para Jonathan e Martha.

“Aqui está a fórmula que a sua filha Clarice tanto lutou pra conseguir: é de vocês”, diz Pat, deixando o material com Martha e Jonathan. A mãe dos Gusmão pergunta aos dublês o porquê da demora para devolver a pasta. “Muita gente perigosa estava atrás disso também, Martha”, alega Jonathan, deixando-a preocupada.

Pat e Moa entregam a fórmula secreta para Jonathan e Martha. (Foto: Globo)

Leo fica emocionado com bilhete deixado por Clarice Ainda no capítulo desta segunda-feira (29), Regina (Mel Lisboa) precisou buscar Leo (Ícaro Silva) em casa, ao descobrir que ele não ia aparecer no casamento, em ‘Cara e Coragem’. Arrasado, o rapaz diz que Clarice não o perdoou, que não foi ela que ele viu no cemitério, mas, sim, Anita (Taís Araújo). Para salvar seu casamento, a assessora passa um papel por baixo da porta.

“Regina, cuida do meu irmão quando eu não estiver por perto. Olha por ele com meus olhos de irmã, olhos de amor. Clarice.” Leo sai do quarto emocionado com o bilhete deixado pela irmã. Regina ressalta que Clarice sempre o amou. Leo se convence do amor da irmã por ele e decide seguir para o casamento.

Leo se emociona, após ler bilhete deixado por Clarice. (Foto: Globo)

