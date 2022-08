Cara e Coragem: Médico fala sobre o estado de saúde de Clarice, ‘Existe um fio de esperança’

A partir desta segunda-feira (22), Clarice (Taís Araújo) reaparece viva, depois de forjar a própria morte, em ‘Cara e Coragem’. A empresária está em coma e forjou a própria morte, com a ajuda da secretária Luana (Gabriela Loran).

+ Cara e Coragem: Moa fica chocado com revelações de Rebeca sobre Danilo

O médico que cuida da empresária dá notícias a Luana e alimenta as esperanças de Clarice acordar. Nos próximos capítulos da novela das sete, Luana irá relembrar a última conversa que teve com a empresária, que estava se sentindo ameaçada. Pensando nisso, Clarice deixou instruções para a secretaria.

Clarice está em coma. (Foto: TV Globo/Paulo Belote)

Pat e Moa, com medo, querem entregar fórmula secreta para Danilo No capítulo deste sábado (20) a notícia da morte de Baby assusta Pat (Paolla Oliveira) e Moa (Marcelo Serrado). Ítalo (Paulo Lessa) é quem lhes passa a informação que obteve na polícia. A dublê irá contar aos sócios a conversa que teve com Danilo (Ricardo Pereira) e confirma que ele sabe que estão com a fórmula secreta.

Pat comenta que só decidiria depois de falar com os sócios. Eles levantam a possibilidade de entregar a fórmula a Jonathan (Guilherme Weber), que já tem uma reunião agendada com representantes da indústria média, porém, o medo de sofrer mais um ataque por parte dos interessados da indústria bélica os fazem pensar.

Pat e Moa, ameaçados, querem entregar a fórmula a Danilo. (Foto: Globo)

Veja o que está rolando na TV:

+ “A Fazenda 14”: Influenciadora é descartada do programa e demonstra expectativa com estreia

+ Valentina Francavilla assume arrependimento de ter participado de “A Fazenda 14”

+ Pantanal: Zé Leôncio consegue ver Velho do Rio e descobre o maior segredo da entidade