Cara e Coragem: Moa desconfia que Danilo sabe algo da fórmula

No capítulo que foi ao ar nesta segunda-feira (01), Moa (Marcelo Serrado) descobriu que Rebeca (Mariana Santos) doou o baú de brinquedos de Chiquinho (Guilherme Tavares), onde estava escondido parte da fórmula. Nos capítulos anteriores, a ex-esposa do dublê invadiu sua casa e pegou os brinquedos do filho, para leva-los para casa.

Preocupado com a terceira parte da fórmula dentro do apartamento da ex-mulher, Moa invadiu o local com ajuda de Ítalo para recuperar o que foi perdido. Porém Danilo (Ricardo Pereira) percebeu que algo estranho aconteceu no apartamento e encontrou uma parte da cobiçada fórmula, escondida dentro de um fundo falso do baú de Chiquinho.

Voltando para os dias atuais na trama, motivado por Ítalo, Moa vai conversar com Rebeca para poder conseguir recuperar os restantes dos brinquedos de Chiquinho. Ele vai até a casa da ex-mulher e descobre que todos os objetos do quarto do menino foram doados, depois da invasão. Os dois começam a discutir.

Enquanto Moa discute com Rebeca, Danilo joga cara na cara do dublê que ele invadiu o apartamento. (Foto: Montagem/Globo)

Danilo ouve a discussão do ex-casal e acusa Moa de ter invadido a casa. Moa nega e muda seu discurso, dizendo que agora pode comprar quantos baús de brinquedos quiser, mas o empresário provoca: “Não se aquele baú tiver alguma coisa importante dentro dele.” Moa, então, percebe que Danilo sabe de algo sobre a fórmula secreta.

Pat e Moa se envolvem em assassinato Nos últimos capítulos da novela das sete, Pat (Paolla Oliveira) recebeu uma carta convidando-a para falar sobre ciências, fórmulas e viagens. De cara, a dublê entender se tratar de alguém que quer saber do valor comercial da fórmula secreta que resgatou a pedido de Clarice (Taís Araújo), com a ajuda de Moa.

Monitorada por Ítalo (Paulo Lessa) e Rico (André Luiz Frambach), Pat vai com Moa ao restaurante marcado. Lá, uma loira misteriosa se aproxima, levantando as suspeitas do quarteto. “Eu marquei esse encontro com vocês. Vamos falar de negócios”, diz ela, que se apresentando como Yeva (Lana Rhodes). A mulher rodeia sobre o assunto, que após os questionamentos dos dublês, pede pela pasta. Yeva se mostra disposta a negociar. Pat percebe que a loira está nervosa e Moa começa a encurralar a moça. Sem entender a situação, o maître do restaurante avisa que chamou a polícia para a confusão. Yeva aproveita a distração para fugir, mas os dublês vão atrás.

“Eu desisto, nem quero mais. Pra mim acabou”, diz ofegante. O quarteto estranha, e Pat lhe pergunta por que não quer mais a fórmula. Yeva começa a conta-los sobre um teste para entrar num reality show. Que ela foi abordada quando saía da escola de teatro e foi para por um olheiro para um teste. Pat, Moa, Ítalo e Rico entendem que quem está por trás da armação sabe que os dublês estão com parte da fórmula e perguntam para a Yeva quem é o sujeito por trás de tudo. Quando ela vai contar, tiros começam a ser disparados. Um dos disparos atinge Moa de raspão e outro, mata Yeva.

