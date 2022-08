Cara e Coragem: Novo casal na área? Alfredo e Olívia se interessam um pelo outro

No capítulo que foi ao ar nesta quinta-feira (11) o ex-marido de Pat (Paolla Oliveira) encontrou a mãe de Lou (Vitória Bohn) em Paquetá. Desiludido com o pedido de separação, Alfredo (Carmo Dalla Vecchia) decidiu passar uma temporada na ilha para arejar a cabeça.

Olívia (Paula Braun), que está insatisfeita com os últimos acontecimentos na sua vida e resolve acompanhar o amigo em uma visita à Paquetá. No local, contemplando a paisagem, a bailarina consegue colocar de lado a mudança de Lou e o pedido de demissão de Duarte (Kiko Mascarenhas).

Contemplando a paisagem, a bailarina entra no campo de visão de Alfredo, que está desenhando a ilha. Os dois começam a conversar despretensiosamente, mas fica claro durante o papo o interesse de ambos os lados.

Alfredo e Olívia se interessam um pelo outro. (Foto: Reprodução/ Globo)

Alfredo termina o desenho e mostra a ela, que fica impressionada. Os dois falam sobre suas profissões e surge o interesse de trabalharem juntos. Eles trocam telefones e marcam um novo encontro.

Olívia está insatisfeita com Joca Nos últimos capítulos de ‘Cara e Coragem’ o pai de Pat aprontou feio com Olívia. Após passar uma noite maravilhosa ao lado da bailarina, Joca (Leopoldo Pacheco) pede para a amante ajuda-lo a criar uma desculpa esfarrapada à mulher.

“Pegas aquelas folhas ali, caídas da árvore. Traz aqui pra sujar minha roupa nelas. Eu preciso de uma boa desculpa pra não ter dormido em casa. Me ajuda, vai!”, diz ele a Olívia, que se arrepende na hora de ter caído na lábia do malandro. “Joca, a gente teve uma noite tão legal, mas você tem a capacidade de transformar tudo em ranço! Não sei como eu ainda caio na sua. Sai da minha frente! E faz um favor: me esquece!”, diz a bailarina, com raiva do amante.

Olívia pede para Joca nunca mais procurar por ela. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

