Cara e Coragem: Olívia rompe amizade com Duarte, após descobrir sua nova ocupação

Duarte (Kiko Mascarenhas) está se sentindo culpado por ter traído a confiança de Olívia (Paula Braun), em ‘Cara e Coragem’. O falso gringo decide ir à Cia. De Dança para pedir desculpas à ex-patroa. A dona da companhia deixou claro que não são mais amigos, no capítulo que foi ao ar nesta quinta-feira (08).

+ Cara e Coragem: Pat e Moa descobrem que a fórmula entregue aos criminosos não é a correta

“Você voltou pra malandragem, Duarte. Lembra quando você saiu da prisão? Não conseguia emprego, vivia chorando pelos cantos. A boba aqui resolveu te ajudar, te ofereceu trabalho. Mas agora, nem sei o que fazer, viu? Nem o que pensar!”, disse Olívia, completamente chateada com o ex-faz-tudo.

Com medo de ser preso novamente, Duarte implora para Olívia não contar nada e ela assente. Triste, ele se dirige para a saída da academia, quando escuta as vozes de Andrea (Maria Eduarda de Carvalho) e Hugo (Rafael Theophilo).

Após não ser perdoado por Olívia, Duarte se esconde no lixo para não ser descoberto por Andrea e Hugo. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

Sem saber o que fazer, ele pede ajuda a Lucas (Igor Fernandez), que fala para Duarte entrar no latão de lixo. O bailarino tem uma conversa breve com os atores até sair com o lixo do local. “Vambora Lucas, que isso aqui tá fedendo”, reclama o falso gringo, mas aliviado por escapar.

Paulo e Marcela descobrem segredos de Ítalo No capítulo que foi ao ar nesta quarta-feira (07), a polícia descobriu que Ítalo (Paulo Lessa) já se envolveu em uma morte, em ‘Cara e Coragem’. A delegada Marcela (Julia Lund) e o inspetor Paulo (Fernando Caruso) levantaram informações sobre o passado do ex-segurança e descobriram que seu nome já esteve envolvido em outra morte.

Paulo comenta que Ítalo estava armazenando dados sobre o Baby numa nuvem ligada a uma empresa de computação que já trabalhou. “O estranho é que o dono da empresa morreu em circunstâncias suspeitas. E advinha quem era o segurança dele?”, diz Paulo, deixando Marcela desconfiada.

A delegada Marcela pede que Paulo levante toda a vida de Ítalo. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

