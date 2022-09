Cara e Coragem: Pat chama Lou de irmã e ressalta seu amor pela bailarina

No capítulo que foi ao ar nesta segunda-feira (26), Pat (Paolla Oliveira) e Lou (Vitória Bohn) tiveram seu primeiro encontro após a revelação de a bailarina ser irmã da dublê vir à tona, em ‘Cara e Coragem’.

“Meu coração tá disparado. Não é por causa do acidente. É medo. O meu medo tem a ver com você. Sempre tive medo desse momento aqui. De olhar pra você, sabendo que você já sabe de tudo”, diz Lou, com medo de ser rejeitada.

“É duro reconhecer que o nosso pai foi canalha. E eu queria, sim, que você tivesse me contado tudo logo que a gente se conheceu. Principalmente pra poder chamar você de ‘minha irmã’ há mais tempo”, responde Pat, que conforta a bailarina.

Pat celebra sua relação com Lou. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

Lou se surpreende com as palavras da dublê, que fala sobre a união das duas: “Você acha mesmo que eu vou ter uma irmã linda, que eu admiro, que eu amo, e não vou ter o maior orgulho de chamar assim? Minha irmãzinha…”

Lou se reconcilia com Joca No capítulo que foi ao ar neste sábado (24), Joca (Leopoldo Pacheco) prometeu ser o melhor pai do mundo para Lou. Foi preciso a bailarina ficar à beira da morte para que o professor de tênis a reconheça como filha, em ‘Cara e Coragem’.

A sós com a caçula, Joca abre o coração: “Todo mundo já sabe que sou seu pai, Lourdes Maria. E eu nunca mais vou esconder isso.” Lou não tem a mínima ideia do que aconteceu e fica perdida com as palavras do pai.

“Sempre senti muito amor e orgulho por você, Lou. Perdão se eu nunca soube demonstrar. Se tem um lado bom nisso, é que a partir de agora vou sempre te chamar de minha filha”, continua Joca. Lou fica emocionada com as palavras do pai.

Joca se reconcilia com Lou. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

