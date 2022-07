Cara e Coragem: Pat descobre plano cruel contra Gustavo, pai do Rico

No capítulo que foi ao ar nesta terça-feira (26) o pai do Rico (André Luiz Frambach) será alvo da fúria das mulheres de terninho laranja. Dispostos a descobrir o que acontece na organização secreta, Ítalo (Paulo Lessa) e Moa (Marcelo Serrado) colocam um escuta no broche de Pat (Paolla Oliveira).

+ Cara e Coragem: Jonathan chama Anita de Clarice

Uma das participantes conta como ela foi parar no grupo. Ela é uma das sem teto que Gustavo (Marcelo Valle) despejou de um terreno, onde moraram dez famílias. A mulher alega que apesar deles estarem fazendo pagamentos para regularizar a situação no terreno, o advogado que estava cuidando de todos os processos trabalhava para o empresário e, enganou todas as famílias.

Andrea (Maria Eduarda de Carvalho), então, conta a vingança planejada. “Nós vamos pegar os móveis, objetos e malas das casas que foram desocupadas e colocar tudo diante desse homem que despejou essas famílias” e continua, “Num lugar onde ele vai fazer um evento hoje. É bom porque já vai ter imprensa cobrindo”, explica a atriz. Rico, que está com Moa e Ítalo escuta o que está acontecendo na reunião e deduz que se trata do seu pai. Pat, então, questiona para o grupo quem é o homem que irá sofrer a vingança da organização e confirma a suspeita do sócio, Gustavo Bastos.

Anita assume que esteve com Jéssica na noite da morte de Clarice

Jéssica (Jeniffer Nascimento) está muito desconfiada da semelhança entre Anita (Taís Araújo) e Clarice (Taís Araújo), principalmente depois de descobrir que as duas tinham a mesma tatuagem na perna. Decidida a investigar essa história sozinha, ela descobriu que a jovem tinha um desenho tribal tatuado na perna antes de mexer no desenho.

Sabendo que era a mesma tatuagem da empresária, Jéssica resolve confrontar Anita sobre a noite em que Clarice morreu. “Eu já sei de tudo: a sua tatuagem antiga era uma tribal, igual à da defunta, igual à da mulher que eu ajudei a trocar o pneu na Avenida Brasil aquela noite”, afirma a amiga de Duarte (Kiko Mascarenhas). Ela continua dizendo que ela estava diferente, mas tinha certeza que era ela naquela noite. “Era eu, Jéssica. Com você, aquela noite. Era eu”, assume Anita.

Saiba as últimas novidades da TV:

+ Mussunzinho admite desejo de abandonar o ‘Power Couple Brasil’: “Pensei em perguntar se podia parcelar”

+ Além da Ilusão: Heloísa revela para todos que Matias é pai de Olívia

+ ‘High School Musical: O Musical: A Série’ terá despedida para personagem de Olivia Rodrigo

BOMBOU: MIRELLA surge CHORANDO e choca FÃS ao CONTAR sobre VIAGEM à INGLATERRA









” src=”https://youtube.com/embed/M2XWXCcm7IU” title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen sandbox=”allow-scripts allow-same-origin”>