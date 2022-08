Cara e Coragem: Pat e Moa têm a tão esperada noite de amor no meio do mato

Pat (Paolla Oliveira) e Moa (Marcelo Serrado) criaram coragem e se declararam um ao outro. Mas, devido aos últimos acontecimentos em ‘Cara e Coragem’, a tão esperada noite de amor precisou ficar em segundo plano. No capítulo desta terça-feira (30), a dupla se dá uma folga na Coragem.com e vão acampar.

+ Cara e Coragem: Martha questiona para Pat e Moa o porquê da demora em entregar a fórmula

O local escolhido é uma referência à única transa que tiveram anos atrás, durante um treinamento de sobrevivência. Moa comenta que acampar com Pat o faz lembrar de uma noite especial. A dublê completa o pensamento do parceiro, dizendo que combinaram de esquecer esta noite, pois ela ainda estava casa com Alfredo.

“Agora podemos lembrar daquela noite louca, perdidos na mata. Até porque agora é sem culpa. Nada mais impede a gente. Eu te amo”, diz Pat, completamente apaixonada. Moa fica encantado com o que ouve e também diz que a ama. Os dois começam a se beijar e passam a noite juntos.

Pat e Moa fazem declarações de amor um ao outro. (Foto: Globo)

Martha se choca com acusação de Jonathan Ainda no capítulo desta terça-feira (30), Martha (Claudia Di Moura) recebe a fórmula secreta das mãos de Pat e Moa, em ‘Cara e Coragem’. A mãe dos Gusmão faz uma ligação entre o material com a morte da filha. Jonathan (Guilherme Weber) confirma suas suspeitas e conta que o interesse de Clarisse sempre foi desenvolver a pesquisa para a área da saúde.

Durante a conversa, Martha supõe que a informação sobre a fórmula teria vazado de dentro da SG. Ligando os pontos, ela pergunta ao cientista se ele teria um palpite sobre quem estaria envolvido e se surpreende com a resposta. “Martha, é difícil o que eu vou te dizer, mas o Leo (Ícaro Silva) pode estar envolvido na morte da irmã”, diz Jonathan.

Martha se surpreende com resposta de Jonathan. (Foto: Globo)

Saiba as últimas notícias da TV e dos Famosos:

+ Juliana Bonde passa seu Whatsapp para fãs e avisa: “Mando vídeos que não me orgulho”

+ Elenco feminino de “A Fazenda” é revelado. Confira os nomes!

+ Bianca Andrade deixa escapar tatuagem íntima em selfie com seu menor fio-dental: “Bom dia”