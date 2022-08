Cara e Coragem: Pat fica à beira da morte

No capítulo deste sábado (06) Danilo (Ricardo Pereira) resolve agir, depois de uma ação frustrada, que culminou na morte de Yeva (Lana Rhodes). Baby, que é aluno de Ítalo (Paulo Lessa) e espião infiltrado passa os próximos passos de Pat (Paolla Oliveira) e Moa (Marcelo Serrado) para o empresário. Diz que eles estarão envolvidos em uma filmagem e que o carro da dublê ficará estacionado próximo ao galpão da Coragem.com.

+ Cara e Coragem: Anita implora pra Dagmar manter depoimento na polícia

Danilo dá suas ordens. Ele manda homens vestidos como trabalhadores de obra fazerem o serviço. Fingindo que estão consertando a calçada, entram debaixo do carro de Pat e colocam explosivos presos ao veículo.

Quando Pat volta da filmagem para ir embora, aciona a chave para abri o veículo e tudo explode A dublê é arremessada longe e fica desacordada, para o desespero de Moa: “Pat!! Pat, fala comigo. Por favor, Pat, me diz que você tá bem, Patrícia!! Pat!!”.

Moa se desespera com estado de Pat. (Foto: TV Globo)

Leonardo surta com atitude de Danilo Assim que sabe que sua ação deu certo, Danilo procura por Leonardo (Ícaro Silva), cuja reação não é nada boa. O herdeiro dos Gusmão teme pelas consequências do atentado contra Pat. Leonardo deixa claro que não funciona sob pressão e que prefere um outro tipo de aproximação, porém Danilo segue firme no seu pensamento e que eles não têm a perder.

Danilo diz a Leo que precisam agir para ter a fórmula secreta. O empresário se mantém confiante sobre suas escolhas, porém Leonardo fica abatido. A sós com a Regina (Mel Lisboa), o herdeiro dos Gusmão desmonta: “Vai acontecer de novo, Regina. Eu não quero. Ela vai morrer de novo”, repete Leonardo, que se dopou.

Leonardo surta com atitude de Danilo. (Foto: TV Globo)

Saiba o que está rolando na TV:

+ Além da Ilusão: Em passe de mágica, Davi desaparece para não ser preso

+ Mar do Sertão: Conheça Zé Paulino, personagem de Sergio Guizé

+ Poliana Moça: Marcelo é internado na UTI